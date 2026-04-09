Austrija pozvala Izrael: 'Kraj napada na civile u Libanonu..'

Austrijsko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je u četvrtak Izrael da prestane napadati civilne ciljeve u Libanonu te poručilo da austrijski pripadnici mirovnih snaga UN-a tamo moraju biti zaštićeni. Austrija je posljednjih godina jedan od najčvršćih političkih saveznika Izraela unutar Europske unije. "Izrael mora odmah prekinuti vojne operacije protiv civilnih ciljeva i infrastrukture u Libanonu", navelo je ministarstvo u odgovoru na upit Reutersa. Izrael je u srijedu izveo najteže napade na Libanon otkako se sukob s Hezbolahom, kojeg podržava Iran, ponovno razbuktao prošlog mjeseca, iako su Francuska, Britanija i EU poručile da bi dvotjedni prekid vatre između Irana i SAD-a trebao obuhvatiti i Libanon.

Neutralna Austrija sudjeluje s oko 160 vojnika u mirovnim snagama UN-a u Libanonu (UNIFIL) koje imaju 7500 pripadnika. Oni pripadaju postrojbi koja obavlja zadatke poput prijevoza robe i osoblja, popravka vozila, opskrbe gorivom i gašenja požara.

Ministarstvo je izrazilo iznimnu zabrinutost zbog sukoba između Izraela i Hezbolaha te "humanitarne katastrofe s više od milijun raseljenih osoba".

"Zaštita civilnog stanovništva i austrijskog kontingenta UNIFIL-a naš je glavni prioritet", ističe se u priopćenju.

Umjesto poziva da se prekid vatre između SAD-a i Irana proširi na Libanon, ministarstvo je poručilo da se mora pronaći put povratka na prekid vatre između Izraela i Hezbolaha iz studenoga 2024. godine, navodi Reuters.