Austrija se vraća u normalu pa će uskoro otvoriti i restorane

Jučer je u Austriji sjalo sunce na svim razinama. Statistika oboljelih i umrlih od korona virusa ne raste. Za sada je ovdje 12.332 pozitivnih slučajeva, 220 ih je umrlo, a više od pola milijuna ljudi je nezaposleno.

Sebastian Kurz je jučer najavio mjere kojima se država vraća u normalu. Mislim da ni najdražu pjesmu nisam toliko puta stavila na ‘’repeat’’ kao Kurza danas. Evo kako moj hit dana zvuči:

- Mali dućani, veličine do 400 metara kvadratnih će se ponovno otvoriti 14. travnja. To uključuje dućane s građevinskim materijalom i vrtnom opremom. Prilikom kupnje ostat će obaveza nositi maske, a u dućanu će se u isto vrijeme nalaziti samo ograničen broj kupaca. Od početka svibnja svoja vrata će otvoriti i drugi dućani. Restorani, hoteli i barovi mogu računati s primanjem gostiju prije kraja prve polovice svibnja. Škole su također zatvorene do sredine svibnja. Austrija je brže i strože reagirala u sprečavanju širenja zaraze korona virusa.

Bio je to trenutak za slavlje! Razmijenila sam poruke sa svim dragim ljudima kako bi na vrijeme isplanirali nezaboravan anti-korona party u kojem će se slaviti socijalno zbližavanje, a dobrodošlica odvijati uz minimalno 10 sekundi obaveznog grljenja. Skidanje maski također je nezaobilazan dio rituala. Mjesec dana za organizaciju je sasvim dovoljno.

Od danas su maske u dućanima obavezne, a količina ljudi u prostoru se mjeri jako praktično - količinom košarica za kupnju koje se dijele pri ulasku. Taj isti odlazak u dućan završio je danas kompletno neslavno. Kao prvo, svima bih savjetovala da nose svoje maske ili da lice prekriju svojim šalom, toleriraju se i ručnici. Nikada ne znate u kakvim uvjetima su nastale i gdje su bile pohranjene one koje ćete dobiti prilikom kupnje, a u direktnom kontaktu su s licem. Idemo na ono drugo.

Društva za zaštitu potrošača imat će pune ruke posla!

Dok sam stajala u redu i držala udaljenost s drugim ljudima pažnju mi je privukla polica sa časopisima. Da, to je to, pomislila sam, korona free časopisi. Ruka mi je krenula prema časopisu za kvalitetnije življenje pod nazivom 'Carpe Diem'. To je to, nešto kao naša Sensa, definitivno oslobođeno od teme korona!

Prije nego što sam i zavirila u unutrašnjost časopisa odlučila sam ga vratiti imajući na umu silni posao koji je ispred mene. Na žalost to je bilo nemoguće jer se prodavač pobunio izdaleka mi dobacujući da moram kupiti časopis jer sam ga dodirnula, zbog bakterija. Onda je naznačio da čak imaju i natpis u kojemu stoje pravila. Znate one dodatke ugovorima pisane sitnim slovima? I zaista tako je bilo i ovdje.

Između časopisa, pri dnu, naravno ne u ravnini očiju, stajao je taj sitno ispisan natpis. Profiteri iz kriznih situacija! Odbila sam kupiti časopis uz argument da sam vjerojatno zarazu ostavila i na jogurtu koji sam vratila u hladnjak te na čokoladama po kojima sam prebirala da bi došla do željenog okusa. Voće i povrće da niti ne spominjem jer svaki pojedini komad nije upakiran u zaštitnu foliju, a nema niti zaštitnih rukavica s kojima se dira. Uvjerena kako je ovo tipično zlorabljenje situacije, odlučila sam sve dokumentirati te poslati Društvu za zaštitu potrošača. Srećom, cijene nisu rasle.

Vikend koji smo proveli u prirodi bio je sasvim drugačiji od gradske svakodnevice. Ljudi se se u šetnji šumom držali distance, obitelji su u grupama ležale na travi. Sve se odvijalo bez maski i napetosti kakva se može osjetiti u gradu gdje ćete biti novčano kažnjeni zbog zadržavanja na javnim površinama.

U skladu sa Kurzom, počela sam i sama raditi svoj plan i povratak u normalu. Posjeta odvjetnicima kako bi naplatila ignorantne klijente koji su koristili situaciju za ne plaćanje izvršenih usluga prije uvođenja strogih mjera bila je prva na listi.

Korono, hvala za "me time"

Beskrajno sam zahvalna na ovoj samoizolaciji koja je filtrirala životne prioritete – me time. Dala mi je prostora i vremena za odmak i perspektivu koja je sezala izvan kruga, izvan okruženja u kojemu se svakodnevno nalazim te ga nemam niti vremena preispitati. Kaže se da ne možete vidjeti veću sliku sve dok se nalazite unutar kruga.

Pri tome mislim na okolinu i ljude koji vas okružuju. Kako bi sagledali taj krug iz nepristrane perspektive trebate izaći iz njega. Prestati biti dio njega, imati odmak. Sve se vraća na staro i uskoro će izgledati kao da se ništa nije dogodilo. Jedno je sigurno, ljudi su se promijenili, oni se vraćaju na staro potpuno drugačiji. Možda je vrijeme i za promjenu karijere!