Južnoafrička mutacija se nastavlja širiti po Tirolu do te mjere da su ga odlučili staviti pod ključ od petka na deset dana. Austrijska savezna vlada i spomenuta pokrajina su se dogovorile o ograničenom prometu. Napuštanje Tirola je moguće samo uz negativan korona test, koji nije stariji od 48 sati.

Do sada je u Tirolu zabilježeno 400 slučajeva južnoafričke mutacije Covida-19, a aktivno je njih 129.

Dok se južnoafrička varijanta širi po Tirolu, sve više slučajeva britanske varijante je zabilježeno u svim dijelovima Austrije. Obje mutacije su tri puta zaraznije što ih čini opasnijima.

No, to nije jedini problem. Austrijska Vlada je prije mjesec dana krenula sa programom cijepljenja koji obuhvaća AstraZenecu koja štiti od britanske varijante korona virusa. Međutim, to nije slučaj sa južnoafričkom.

Ministar zdravlja Rudolf Anschober je na današnjoj konferenciji za novinare naglasio kako u ovom trenutku treba biti oprezan zbog južnoafričke mutacije.

- Ukoliko cjepiva za ovu varijantu ne djeluju, situacija će biti teška. Međutim, još uvijek čekamo podatke studija o učinku cjepiva na mutacije – rekao je Anschober.

Kancelar Kurz je naglasio kako je godina dana od borbe s korona virusom koja ne prestaje. Također je upozorio na studije o učinkovitosti cjepiva.

- Prve studije pokazuju da cjepivo protiv korona virusa AstraZeneca ima znatno manju učinkovitost kod južnoafričke mutacije. To je veliki problem jer 50% cjepiva koje će nam biti dostavljeno do ljeta dolazi iz multinacionalne farmaceutske kompanije AstraZeneca. Južnoafrička varijanta treba biti tretirana drugačije i stoga je ispred nas veliki izazov. Moramo učiniti sve da ovoj varijanti stanemo na kraj, a ako to ne bude moguće da ju barem usporimo - zaključio je danas Sebastian Kurz.