Austrijanac 8 godina poricao da je ubio djevojku. Pojavio se na policiji i priznao detalje strave

Slučaj nestale Jenni S. (21) nakon osam godina agonije i neizvjesnosti konačno je dobio svoj epilog. Njezin bivši dečko u ponedjeljak je priznao ubojstvo počinjeno 2018. godine i odveo policiju do tijela. Na današnjoj konferenciji za medije policija je otkrila šokantne detalje.

Osumnjičeni je Jenni S. prvo zadavio, zatim svukao njezino tijelo i sakrio ga pod lišćem na vojnom poligonu, piše austrijski Krone. Muškarac je u ponedjeljak priznao zločin i pokazao istražiteljima gdje je sakrio tijelo svoje bivše djevojke u Allentsteigu u Donjoj Austriji. Bečka policija potvrdila je uhićenje i na današnjoj konferenciji za medije iznijela detalje ovog okrutnog slučaja mlade žene koja se sve do sada vodila kao nestala.

Voditelj istrage, pukovnik Gerhard Winkler, na početku je izrazio duboku sućut, istaknuvši ovaj slučaj "nikada nije napustio". Naglasio je da su od samog početka postojale "zabrinjavajuće okolnosti" te da se istraga vodila u svim smjerovima.

Slučaj, kako kaže, nikada nije bio "ad acta", već su se istražne radnje provodile kontinuirano tijekom svih ovih godina. Objasnio je kako je ponovno pojačan istražni pritisak ove godine konačno doveo do "sveobuhvatnog priznanja" osumnjičenika. I državno odvjetništvo i policija odbacili su tvrdnje o mogućim propustima u istrazi.

Voditelj grupe Wolfgang Lehner potvrdio je pred medijima uzrok smrti studentice prava. Prema njegovim riječima, do fizičkog sukoba došlo je nakon što je Jenni ponovno potvrdila da želi prekinuti vezu. Andreas G. tada je svoju bivšu djevojku s leđa davio podlakticom "nekoliko minuta", sve dok više nije osjetio puls.

Nakon toga ju je, još u stanu, svukao i tijelo stavio u kofer. Automobilom ga je odvezao u Großweikersdorf u okrugu Tulln i zakopao blizu šumske staze pod lišćem. Dva mjeseca kasnije, u strahu da bi ga mogli locirati putem mobitela koji su istražitelji zaplijenili, vratio se na to mjesto, uzeo tijelo i odvezao ga na konačnu lokaciju - vojni poligon gdje je naposljetku i pronađeno.

Pukovnik Winkler otkrio je kako je bivši dečko bio osumnjičen od samog početka, još od Jenninog nestanka 22. siječnja 2018. godine. Par je tada živio zajedno u Beču, a njihova veza, kako su istražitelji brzo utvrdili, bila je narušena.

Andreas G. bio je kontrolirajuće naravi, a tada je 24-godišnjak imao i ozbiljnih problema s agresijom. Unatoč tome, tijekom sedam godina ispitivanja, ostao je nepokolebljiv, tvrdeći: "Uvjeren sam da je moja djevojka dobrovoljno otišla u inozemstvo."

Istražitelji su pregledali njegov mobitel i računalo te otkrili da je prije zločina na internetu pretraživao učinke tzv. k.o. kapi i drugih narkotika. Njegovo kretanje u vrijeme nestanka također je rekonstruirano - vozio se automobilom po zabačenim područjima Donje Austrije.

Ipak, točna lokacija gdje je sakrio tijelo nikada nije mogla biti sa sigurnošću utvrđena, a bez tijela nije bilo ni optužnice.

Čini se da 32-godišnjaka krivnja nije uvijek mučila. Štoviše, u privatnim chat porukama navodno se hvalio o "savršenom ubojstvu" i akcijama prikrivanja, što je ponovno usmjerilo sumnju na njega. Policija ga je s tim podacima suočila prošli tjedan, no on je i dalje sve poricao.

Ključan trenutak dogodio se kada se Andreas G. pojavio u policiji zbog druge optužbe - obiteljskog nasilja nad svojom sadašnjom partnericom. Lehner je potvrdio da je i u prošlosti bilo incidenata s bivšim djevojkama te da je osumnjičenik 2019. bio i pod psihološkom skrbi.

Pritisak je na kraju postao prevelik. Osumnjičenik se prvo javio u policijsku postaju u svom rodnom kraju, a potom je bečkoj policiji sve priznao i odveo ih do posmrtnih ostatak