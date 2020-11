Austrijski kancelar: 'Mi trebamo odlučiti tko će živjeti unutar europskih granica, a tko ne'

Kurz se danas susreće s Emmanuelom Macronom, Angelom Merkel, Mark Rutteom, Ursulom von der Leyen i Charlesom Michelom. Najavio je da će raspravljati o tri teme koje imaju zajedničku interes svih EU vođa

<p> - Od sada biramo tko će koračati europskim tlom<b> - </b> rekao je austrijski kancelar<strong> Sebastian Kurz</strong> tijekom posjeta predsjednika Europskog vijeća<strong> Charlesa Michaela</strong> je stigao u Beč kako bi izrazio sućut zbog terorističkog napada.</p><p>To je bio moment u kojemu se odala počast stradalima u ekstremističkom napadu koji se dogodio prije tjedan dana.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Kurz se danas susreće s Emmanuelom Macronom, Angelom Merkel, Mark Rutteom, Ursulom von der Leyen, a biti će prisutan i Charles Michel. Najavio je da će raspravljati o tri teme koje imaju zajedničku interes svih EU vođa.</p><p>Prva od njih je posljedično postupanje po pitanju stranih terorističkih boraca.</p><p>- Imamo tisuće ljudi koji su željeli napustiti Europu i otići u Siriju, Irak ili druge zemlje kako bi ubijali. Neki su se vratili, neki su otputovali, a neki su zaustavljeni u naumu da otputuju. No, ideja im je bila zajednička: da idu ubijati. Neki od njih su na slobodi i oni su tempirana bomba – rekao je Kurz za 24 sata ističući kako su upravo ti borci prijetnja za naše društvo.</p><p>U drugoj točki je ukazao kako je terorizam čin sam po sebi, ali da iza njega stoji ideologija političkog islama. Naglasio je kao se treba boriti protiv političkog islama i protiv baze ideologije koja provodi agresiju na društvo i zapadnjačke vrijednosti.</p><p>- Dok god ta ideologija postoji, postojat će i ljudi koji će ih radikalizirati. Oni možda nisu tu koji će počiniti teroristički napad ali će druge navesti na to – istaknuo je Kurz dotičući se pozadine samog terorističkog čina. </p><p>Plan zaštite europskih granica je treća točka o kojoj će raspravljati sa EU čelnicima.</p><p>- Mi trebamo odlučiti tko će živjeti unutar njih, a tko ne. Mi ćemo odlučiti tko može doputovati u EU uniju, a tko ne. Na taj način možemo doprinijeti sigurnosti unutar šengenske zone – zaključio je Kurz. </p><p>Prema riječima Charles Michela od velike važnosti je razmjena sigurnosnih sistema među članicama EU. To se naravno odnosi na borbu protiv mreža koji stoje iza njih. U sklopu toga predložio je osnivanje Europskog instituta za školovanje imama. Na taj način bi tolerancija mogla doći do njih pa bi ju oni mogli širiti dalje. Treba intervenirati i onemogućiti vanjske priljeve financija koje stižu ekstremističkim organizacijama za širenje mržnje – zaključio je Charles Michel.</p>