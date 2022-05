Austrijski kancelar strahuje od nuklearne prijetnje: Bojim se da će se rat širiti na srednju Europu

Austrijski kancelar je prvi put progovorio o nuklearnoj opasnosti za Austriju. Karl Nehammer se ne boji da će projektili biti upereni prema Austriji, ali je potresen time što je ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenskiy optužio Austriju da "trampa mrtvu djecu za ruski plin".

- To je bio jedan od najgorih trenutaka koje sam imao kao kancelarsko iskustvo jer sam i otac. Međutim ja to ne mogu promijeniti – rekao je Nehammer za Presse am Sonntag stavljajući fokus na to kako je odgovoran za energetsku sigurnost Austrije.

Osim toga, prema kancelarovim riječima, Vladimir Putin je tijekom njegovog posjeta Moskvi samoinicijativno otvorio temu po pitanju plina. Čak i da je došlo do prekida opskrbe plinom Austrija bi imala alternativno rješenje, tvrdi on. Neizostavno je spomenuti kako je Austrija ovisna o čak 81 posto ruskog plina.

Također je istaknuo da svakim danom postoji sve veća opasnost da Srednja Europa bude uvučena u ukrajinski rat. Uvjerio se kako s ruske strane trenutno nema interesa za mirovne pregovore.

- Sve dok oružje govori, mirovni pregovori će biti u pozadini – istaknuo je Nehammer. Bio je podvojen po pitanju isporuke oružja u Ukrajinu od strane Njemačke i Amerike. Za uspostavu mira je potrebno da oružje miruje, ali u drugom pogledu je očito kako Rusija nema interesa za razgovore i nastavlja s napadima.

Veteran obavještajac i nekadašnji direktor Saveznog ureda za zaštitu ustava i protuterorizam (BVT) kaže kako ruska vojna operacija ne ide onoliko dobro koliko je to planiralo rusko vodstvo.

- Ruska se vojska svakim danom sve više nalazi u nevolji, ne samo zbog zapadnih zaliha oružja koje pristižu, već i zbog operativnih manjkavosti ruskih oružanih snaga. Može se pretpostaviti da će zbog toga ruske oružane snage postati sve nemilosrdnije i brutalnije. Još uvijek imamo potresna sjećanja na čečenski rat i Grozni koji je potpuno uništen. Mariupol slijedi ovaj obrazac ruskog ratovanja – istaknuo je Gert-René Polli koji je 25 godina bio aktivan u vojnoj obavještajnoj HNA.

Smatra kako je Rusija taktički prebrzo stavila nuklearnu kartu na stol. To ujedno znači da Rusija vojno sve više ostaje bez daha. Polli ističe kako je prijetnja atomskim oružjem potez očajnika, a ne moćnika. No, Putin zna kako je to prijelomna točka kohezije između transatlantika i Europljana.

- Htjeli mi to ili ne, isporuke oružja Ukrajini u konačnici će odrediti koliko će rat trajati i hoće li se proširiti na Europu. Tajne službe više ne isključuju mogućnost da bi se konvencionalni rat mogao pretvoriti u regionalno ograničen rat korištenjem nuklearnog oružja. Ovo je vjerojatno najgori scenarij za Europu – zaključio je austrijski obavještajac i profesor za špijunažu i protuterorizam na Ukrainian -American Concordia fakultetu u Kijevu.

