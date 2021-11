Brojke koronavirusa i dalje vrtoglavo rastu u Austriji. U posljednja 24 sata registriran je rekordan broj slučajeva, njih 13.100. Od posljedica zaraze COVIDOM-19 preminulo je čak 48 ljudi. Već nekoliko dana statistička brojka u Austriji je peteroznamenkasta. U srijedu je bilo 11.398 novih slučajeva, u četvrtak 11.975 i 11.798 u petak. Trenutno su 2.282 osobe na bolničkom liječenju. Od toga je 421 zbrinuto na odjelima intenzivne njege.

Ured kancelara najavio je presicu u nedjelju u podne nakon sastanka guvernera, vlade i stručnjaka kada bi prema svemu sudeći trebali najaviti lockdown za necijepljene u Gornjoj Austriji te Salzburgu, a mjera bi trebala stupiti na snagu u ponedjeljak za čitavu zemlju.

Lockdown za necijepljene se odnosi na sve osobe starije od 12 godina. To znači da Austrijanci bez 2G dokaza smiju napuštati svoje domove samo za odlazak na posao, u supermarket, ljekarnu ili kratku šetnju na otvorenom. Ograničenja izlaska utječu na osobe koje nemaju valjanu potvrdu o cijepljenju niti mogu dokazati da su preboljeli korona infekciju u posljednjih 180 dana.

Podsjetimo, necijepljenima je već onemogućen odlazak u lokalne restorane ili pristup sportskim objektima i frizerima. Ono što je novo za njih od ponedjeljka je i ograničen pristup opskrbi osnovnim životnim namirnicama.

Djeca mlađa od dvanaest godina i trudnice ne moraju pružati dokaz o 2G. U zatvorenom prostoru FFP2 maska je obvezna za sve.

Mjere predviđene uredbom čine minimalni okvir, a savezne države mogu donijeti i stroža pravila kao što je npr. lockdown za sve, cijepljene i necijepljene te one koji su oporavljeni od koronavirusa. Vlada navodi kako ograničenja izlaska za necijepljene osobe imaju za cilj "spriječiti kolaps medicinske skrbi". Formalno, pravilnik još mora odobriti glavni odbor Nacionalnog vijeća u nedjelju navečer. S obzirom na tirkizno-zelenu koalicijsku većinu to se već smatra ‘’zabetoniranim’’, saznajemo iz izvora same vlade. Uredba u početku vrijedi do 24. studenog, a zatim se može produžavati.

Najavljeno je kako će policija od ponedjeljka provoditi pojačane kontrole. S njima su započeli još prošli tjedan. Na području Beča u petak su provjerene 93 tvrtke i gotovo 600 ljudi. U Grinzingu su tijekom provjere, u vinskoj konobi, zatekli skupinu od 15 ljudi bez dokaza o 2G. Grupa je morala napustiti bar. Kazna za gosta u ovom slučaju iznosi 500 eura, a vlasnika ugostiteljskog objekta do 3600 eura. U sklopu akcije prikupljen je 31 kazneni nalog i izdano 48 prijava zbog nepoštivanja mjera COVID-19.

Od 8. studenog u glavnom gradu savezne države provjereno je više od 700 tvrtki i oko 5000 ljudi. Većina kazni nastala je zbog nedostatka 2G dokaza i propusta pružatelja usluge pri nadziranju mjera. Bilo je 30 prijava zbog kršenja sigurnosnih zahtjeva. Tako je u jednom pubu zbog nedostatka odobrenja i velikog higijenskog rizika uslijed pandemije zapečaćeno šest nargila.