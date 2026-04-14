'STANJE JE ZABRINJAVAJUĆE'

Austrijski predsjednik iz Sarajeva: Ratovi destabiliziraju svijet, mora ih se zaustaviti!

Piše HINA,
Austrijski predsjednik iz Sarajeva: Ratovi destabiliziraju svijet, mora ih se zaustaviti!
Sarajevo: Alexander Van der Bellen i Denis Bećirović održali konferenciju za medije | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen ocijenio je u utorak u Sarajevu kako ratovi koji se sada vode diljem svijeta ozbiljno ugrožavaju stabilnost i pozvao je na njihovo što skorije okončanje

Van der Bellen (82), predsjednik Austrije od 2017. godine, boravio je u prvom službenom posjetu BiH u toj ulozi. Nakon sastanka s članovima Predsjedništva novinarima je rekao kako je stanje u svijetu zabrinjavajuće i nesigurno, pri čemu je posebice istaknuo rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine.

"To je, po mom mišljenju, kolonijalni rat koji pripada 18. stoljeću i mora biti završen kao i rat u Iranu koji destabilizira cijeli Bliski istok i dovodi do velikih poremećaja u opskrbi energentima", kazao je Van der Bellen upozoravajući kako se njegove posljedice itekako osjećaju i u Europi, promjerice na benzinskim crpkama.

Kazao je kako u tim okolnostima Austrija čini sve što može da bi se održala stabilnost u regiji pa je tako potvrdio nastavak sudjelovanja austrijskih vojnika u misiji EUFOR-a u BiH.

HUMANITARNA KATASTROFA Austrija pozvala Izrael: 'Kraj napada na civile u Libanonu..'
Austrija pozvala Izrael: 'Kraj napada na civile u Libanonu..'

Rekao je da Austrija snažno podupire i ulogu visokog predstavnika u BiH.

"Po mom je mišljenu ova pozicija i dalje potrebna. Uvedena je iz opravdanih razloga", kazao je. Van der Bellen je doao kako je svjestan da ima i drugačijih mišljenja a pozicija SAD-a, odnosno sadašnje administracije Donalda Trumpa, u svemu tome nije potpuno jasna.

Političare u BiH pozvao je da pokažu odgovornost i provedu reforme nužne za napredak ka članstvu u EU, što vidi kao jamstvo stabilnosti i napretka.

Poručio je kako kompromise i dogovore nije lako postići, ali drugog puta nema.

POSTIGNUT DOGOVOR Austrija će zabraniti društvene mreže za mlađe od 14 godina
Austrija će zabraniti društvene mreže za mlađe od 14 godina

Predsjedatelj Predsjendištva BiH Denis Bećirović rekao je da dvije države imaju snažne i dobre veze a to uključuje i suradnju na multilateralnom planu. Istaknuo je da BiH nikada neće zaboraviti austrijsku humanitarnu pomoć tijekom rata od 1992. do 1995. godine kada je primila veliki broj bosanskohercegovačkih izbjeglica. 

Podsjetio je kako je nakon rata Austrija u BiH izravno investirala gotovo milijardu i pol eura, što je omogućilo otvaranje više od osam tisuća radnih mjesta.

Najavio je da će BiH podržati kandidaturu Austrije za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti UN a očekuje da će Beč svojim utjecajem i glasom u europskim prijestolnicama osigurati novi poticaj za što brže pridruživanje BiH Europskoj uniji.

"Veoma nam je važna principijelna potpora Austrije teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH", zaključio je Bećirović.

NOĆ UŽASA U ŠESTINAMA Žrtva i osumnjičeni su iz BiH, susjedi za 24sata: 'Sve su pretresali...'
UBOJSTVO U ŠESTINAMA

NOĆ UŽASA U ŠESTINAMA Žrtva i osumnjičeni su iz BiH, susjedi za 24sata: 'Sve su pretresali...'

Stanovnici su mislili da se radi o raciji zbog droge, vrata su navodno bila zabarikadirana. Uhićenog navodno pronašli na katu. Istražili smo mračnu povijest kuće koja je predmet sudskog procesa zbog pranja novca
Imamo ugovore! Judo savez dao HDZ-ovcu Tomislavu Čuljku i Land Cruiser. Sve pokušali skriti.
24SATA OTKRIVAJU

Imamo ugovore! Judo savez dao HDZ-ovcu Tomislavu Čuljku i Land Cruiser. Sve pokušali skriti.

Savez je financirao kupnju auta, a onda ga zamijenio za pet godina stariji model sa suprugom Tomislava Čuljka (HDZ). Zatim je servis Čuljkova starog auta plaćen 8.000 eura kako bi bio u ispravnom i voznom stanju...
Tužna ispovijest Ivana: 'Ostao sam slijep od udarca, a on pjeva okolo! Nije mi se ni ispričao...'
OSAM GODINA BORBE

Tužna ispovijest Ivana: 'Ostao sam slijep od udarca, a on pjeva okolo! Nije mi se ni ispričao...'

Ivan je dva mjeseca bio u komi. Mozak mu je naticao. Ostao je slijep. Jedva preživljava. Mladić koji ga je učinio invalidom gradi uspješnu pjevačku karijeru. Nikad mu se nije ispričao

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026