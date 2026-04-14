Austrijski predsjednik iz Sarajeva: Ratovi destabiliziraju svijet, mora ih se zaustaviti!

Van der Bellen (82), predsjednik Austrije od 2017. godine, boravio je u prvom službenom posjetu BiH u toj ulozi. Nakon sastanka s članovima Predsjedništva novinarima je rekao kako je stanje u svijetu zabrinjavajuće i nesigurno, pri čemu je posebice istaknuo rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine.

"To je, po mom mišljenju, kolonijalni rat koji pripada 18. stoljeću i mora biti završen kao i rat u Iranu koji destabilizira cijeli Bliski istok i dovodi do velikih poremećaja u opskrbi energentima", kazao je Van der Bellen upozoravajući kako se njegove posljedice itekako osjećaju i u Europi, promjerice na benzinskim crpkama.

Kazao je kako u tim okolnostima Austrija čini sve što može da bi se održala stabilnost u regiji pa je tako potvrdio nastavak sudjelovanja austrijskih vojnika u misiji EUFOR-a u BiH.

Rekao je da Austrija snažno podupire i ulogu visokog predstavnika u BiH.

"Po mom je mišljenu ova pozicija i dalje potrebna. Uvedena je iz opravdanih razloga", kazao je. Van der Bellen je doao kako je svjestan da ima i drugačijih mišljenja a pozicija SAD-a, odnosno sadašnje administracije Donalda Trumpa, u svemu tome nije potpuno jasna.

Političare u BiH pozvao je da pokažu odgovornost i provedu reforme nužne za napredak ka članstvu u EU, što vidi kao jamstvo stabilnosti i napretka.

Poručio je kako kompromise i dogovore nije lako postići, ali drugog puta nema.

Predsjedatelj Predsjendištva BiH Denis Bećirović rekao je da dvije države imaju snažne i dobre veze a to uključuje i suradnju na multilateralnom planu. Istaknuo je da BiH nikada neće zaboraviti austrijsku humanitarnu pomoć tijekom rata od 1992. do 1995. godine kada je primila veliki broj bosanskohercegovačkih izbjeglica.

Podsjetio je kako je nakon rata Austrija u BiH izravno investirala gotovo milijardu i pol eura, što je omogućilo otvaranje više od osam tisuća radnih mjesta.

Najavio je da će BiH podržati kandidaturu Austrije za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti UN a očekuje da će Beč svojim utjecajem i glasom u europskim prijestolnicama osigurati novi poticaj za što brže pridruživanje BiH Europskoj uniji.

"Veoma nam je važna principijelna potpora Austrije teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH", zaključio je Bećirović.