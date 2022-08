'Aut, bre!' Izbacio Ukrajince iz kafića u Crnoj Gori: 'Ne vidi se sve na snimci, oni su izazivali'

Prije nekoliko dana internetom se proširila snimka incidenta u jednom ugostiteljskom objektu u Petrovcu u Crnoj Gori. Na njoj se vidi kako zaposlenik iz objekta na plaži tjera Ukrajince među kojima su neki bili ogrnuti i u ukrajinske zastave.

- Aut, bre - vikao je zaposlenik.

Snimka je izazvala jake reakcije, a građanska inicijativa '21. maj' pozvala je policiju da hitno reagira i sankcionira uznemiravanje Ukrajinaca.

- Najoštrije osuđujemo ovaj incident i iskazujemo solidarnost sa državljanima Ukrajine gdje god da jesu - napisali su.

Zaposlenik sa snimke, Slavoljub Ćeranić, objasnio je što se dogodilo.

- Žao mi je zbog incidenta s Ukrajincima. Učinio sam sve da do toga ne dođe. Nisu problem ničije zastave već provokacije i bezobrazluk, a sad sam ispao gori od njih, što se selektivno vidi na objavljenoj snimci - rekao je, prenosi Kurir. Zbog snimke je objektu pao i rejting na internetu, dobivali su loše recenzije, a snimka se raširila i na ruskim i ukrajinskim TV mrežama.

Ipak, Ćeranić tvrdi kako nije sve onako kako se činilo na snimci.

'Problem je počeo dva dana prije'

- Ukrajinci, Rusi, Amerikanci, Englezi, Francuzi, Arapi, Kinezi... Svi su ovdje dobrodošli ako se pristojno ponašaju i ne uznemiravaju druge goste dok odmaraju. Onako kako sam postupio prema gostima iz Ukrajine sigurno bih i prema bilo kojoj grupi koja bi uznemiravala ljude oko sebe. Imam puno prijatelja iz Ukrajine, a većina dolazi u kafić već godinama - kaže i tvrdi da se na snimci vidi samo dio cijele priče. Ispričao je i da u kafiću radi već 13 godina i da je ovo bio prvi put da je bio uključen u takav incident.

Kako tvrdi, problemi s gostima iz Ukrajine počeli su dva dana prije nego što je nastala sporna snimka.

- Dolazili su dva dana ovdje i provodili vrijeme na ležaljkama, kupali se, jeli, pili, uživali. Međutim, oba dana su galamili, prskali djecu koja su tu s roditeljima, privlačili pažnju i ponašali se neprimjereno. Zamolili smo ih da se stišaju i da puste ostale goste da odmaraju jer su nam se ljudi žalili. Rekao sam im da ovdje ima mjesta za sve, ali da ne rade buku jer postoje pravila ponašanja i da su na privatnoj plaži - kaže Ćeranić i dodaje da mu gosti iz Ukrajine nisu povjerovali pa su otišli u policiji provjeriti je li plaža doista privatna. Policija im je potvrdila da je.

No, to nije bio kraj, tvrdi Ćeranić.

- Treći dan su došli ujutro, smjestili se na ležaljke i rekli da žele biti naši gosti. Mislio sam da je to kraj objašnjavanju i da će sve biti u redu. Međutim, kod nas dolaze i gosti iz Srbije, regije, raznih dijelova Europe, pa i iz Rusije. Tog dana je kod nas bilo još nekoliko obitelji iz Ukraijne kojima je smetalo ponašanje njihovih sunarodnjaka. U nekom trenutku se čula pjesma na radiju "Rasputin". Tada su izvadili ukrajinske zastave iz torbe i mahali njima - prepričava Ćeranić.

'Ponudili smo im vratiti i sav novac'

Na to je reagirao i gost iz Rusije koji je obitelji rekao da maknu svoje zastave, inače će on izvaditi rusku zastavu. Zatim je Ukrajincima prišao i drugi zaposlenik i rekao da kafić nije mjesto za takve stvari. Oglušili su se na to.

- Onda sam prišao ja i rekao da smo otvoreni za sve, da nam je sasvim svejedno tko je odakle došao, tko je koje rase, nacije, vjere, svi su dobrodošli, samo da je mirno. Ništa. Zatim im je prišao i naš poslodavac i zamolio ih da maknu zastave, da ne provociraju jer se ljudi žale. Ponudio im je vratiti sav novac koji su potrošili, ali onda su krenuli prijetiti da će nam srušiti rejting na internetu - prepričava.

Dodaje da je probao smiriti situaciju, a zatim su ga Ukrajinci pitali da se još jednom okupaju. Rekao im je da nema problema, no nakon sat vremena su svi došli ogrnuti u ukrajinske zastave.

- Jedan od njih mi se unio u lice i počeo vikati. Nije bilo pristojno to što je izgovorio, a ja tečno govorim ruski i sve sam ga razumio. Prešao je moj prag tolerancije nakon tri dana natezanja i onda sam ih izbacio. Snimka se pojavila na društvenim mrežama, rejting nam je pao, a ja sam preko noći postao omražen lik s nadimkom "Aut, bre" - prepričava.

Tvrdi da se na snimci ne vidi kako mu se muškarac unosi u lice, niti trenutak kada žena iz te grupe, iz nepoznatnog razloga, udara drugu gošću.

'Vratili su se istu večer'

- Zvali su policiju, ali i mi smo ih zvali - kaže. Policija je došla i uzela izjave, no nitko nije htio podići tužbu pa se slučaj nije nastavio.

- Istu večer se grupa vratila u kafić. Bili su obučeni u boje ukrajinske zastave. Nitko ih nije dirao. To vjerojatno nisu očekivali pa su otišli drugdje. Ne znam što je s njima bilo kasnije, nisam ih više vidio. Samo znam da im nijednu ružnu riječ nisam rekao niti ih je bilo tko ovdje provocirao. Pokrenuli su hajku da nam daju loše ocjene na recenzijama, ali onda su naši gosti, među kojima su i Ukrajinci, reagirali. Nakon tih silnih jedinica opet smo počeli dobivati petice jer ovdje nitko nikada nije imao probleme, do tog dana - ispričao je.

