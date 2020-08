Auti otklizali u more kraj Zadra i na Pelješcu: 'Lokalni heroj ga je svezao i vukao sve do obale!'

Dok je u Petrčanima automobil otklizao u more jer je vlasnik zaboravio podignuti ručnu, na Pelješcu je 'lokalni heroj' užetima vukao automobil po moru sve do plaže

<p>Ma on vam je vjerojatno zaboravio podignuti ručni i auto je u rikvercu samo otklizao u more. Promašio je i zaštitne stupiće kao i drugi automobil pa nije udario u njih, ispričala nam je čitateljica koja je vidjela što se dogodilo. </p><p>Nešto iza 21 sat, u Petrčanima pored Zadra, gospodin je odlučio parkirati automobil pored mora kako bi na brzinu 'skoknuo' u trgovinu, no nakon nekoliko minuta, automobil je samo otklizao u more. Srećom, dubina mora na tom dijelu nije velika pa auto nije potonuo do kraja. </p><p>- Kad je izašao iz trgovine bome je ostao šokiran. Odmah je skočio u more, pretpostavljam da je išao spasiti neke stvari iz auta koje su mu ostale - kaže nam čitateljica. </p><p>Vatrogasci su došli na mjesto nezgode kako bi gospodinu pomogli izvući automobil iz mora. </p><h2>Na Pelješcu Česima otklizao auto </h2><p>- Vlasnik je pokušao povući ručnu, ali je bilo prekasno. Još se i ozlijedio... Auto je otklizao u more i skoro pokosio dvojicu muškaraca koji su u tom trenutku prolazili stijenama - ispričao nam je čitatelj. </p><p>Na plaži Prapratno, nedaleko od Stona, automobil čeških registracijskih oznaka sletio je sa stijena na kojima je bio parkiran ispred apartmana. Umjesto vatrogasaca, u pomoć je priskočio lokalni heroj M.Z (52) koji je vukao auto po moru sve do plaže. </p><p>- Naš lokalac je brzo išao pomoći pa je uzeo konope i privezao ih za auto. Auto je zatim vukao po moru sve do plaže gdje ga je preuzela vučna služba - rekao nam je čitatelj. </p>