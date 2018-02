Auto je letio desetak metara: "Strašno, pa to mi je susjed..."

Vozač (85) automobila teško je ozlijeđen u teškoj prometnoj nesreći u petak oko 8.40 sati, u sudaru automobila i teretnog vlaka na pružnom prijelazu u Orlovcu u Karlovcu.

Stradao je mještanin Orlovca I. G. koji je automobilom VW Lupom probio spuštenu zaštitnu rampu i automobilom se zaletio u nailazeći teretni vlak koji se kretao u smjeru Karlovca. Od siline udara automobil je sa vozačem odbačen desetak metara dalje uz prugu. Automobil je smrskan do neprepoznatljivosti i pravo je čudo što je muškarac preživio nesreću.

Na mjestu nesreće intervenirali su vatrogasci koji su ozlijeđenog muškarca izvlačili iz smrskanog Lupa, te Hitna pomoć koja ga je odmah zbrinula i prevezla u Opću bolnicu Karlovac gdje mu liječnici pružaju liječničku pomoć.

Kako doznajemo od ravnatelja bolnice dr. Ervina Jančića, muškarac je izvan životne opasnosti, u nesreći je zadobio teške ozljede, no bez prijeloma.

- Pacijent je teško ozlijeđen. Nije životno ugrožen. Zadržan je u bolnici na daljnjem bolničkom liječenju i promatranju. - rekao ravnatelj OB Karlovac dr. Ervin Jančić.

Željeznički promet bio je u prekidu do 10.05 sati. Policija je obavila očevid kojim će se utvrditi uzrok nesreće. Djelatnici željeznice su odmah sanirali uništenu rampu i ugradili novu.

'To mi je susjed, strašno...'

- Dolazio sam autobusom kada sam vidio auto uz prugu, to mi je susjed, strašno. Inače živi sam, vjerojatno je išao u nabavu u trgovinu. Prije dvije, tri godine je kupio taj novi auto, no važno je samo da se on izvuče i da se oporavi. Ne znam što se dogodilo, možda ga je zaslijepilo sunce, inače smo svi tu oprezni. Upozoravali smo nadležne da kod hladnog vremena ne svijetli signalizacijsko svjetlo na prijelazu. Ovdje se često događaju nesreće i već je stradalo jako puno ljudi, no tako nije bilo nekada, kada je rampu dizao i spuštao radnik. - rekao je mještanin Orlovca.

