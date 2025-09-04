Obavijesti

UDARIO U RUBNJAK

Auto se isprevrtao na A1 kod Vrpolja. Žena teško ozlijeđena, u nesreći ozlijeđeno i dijete

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Poljak (35) udario je u rubnjak te se automobil više puta prevrnuo na A1 kod Vrpolja. Vozač i dijete su lakše ozlijeđeni, dok je 33-godišnjakinja zadobila teške ozljede. Nije bila vezana

Žena (33) koja nije bila vezana u automobilu zadobila je teške ozljede nakon prometne nesreće do koje je došlo u srijedu ujutro na A1 blizu Vrpolja, izvijestila je šibenska policija.

Do nesreće je došlo kad je 35-godišnji Poljak oko 7.50 sati prešao na prometnu traku za usporavanje za izlaz na benzinsku postaju, pritom u kočenju prednjim kotačima vozila udara u uzdignuti betonski ivičnjak prometnog otoka. Tu je automobil udario u kosu metalnu zaštitnu ogradu te prometni znak, uslijed čega dolazi do višestrukog prevrtanja vozila.

U Općoj bolnici u Šibeniku 35-godišnjaku i djetetu putniku konstatirane su lakše tjelesne ozljede, dok su 33-godišnjoj putnici, koja tijekom vožnje nije koristila sigurnosni pojas, konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržana na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 35-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.
 

