Poljak (35) udario je u rubnjak te se automobil više puta prevrnuo na A1 kod Vrpolja. Vozač i dijete su lakše ozlijeđeni, dok je 33-godišnjakinja zadobila teške ozljede. Nije bila vezana
Auto se isprevrtao na A1 kod Vrpolja. Žena teško ozlijeđena, u nesreći ozlijeđeno i dijete
Žena (33) koja nije bila vezana u automobilu zadobila je teške ozljede nakon prometne nesreće do koje je došlo u srijedu ujutro na A1 blizu Vrpolja, izvijestila je šibenska policija.
Do nesreće je došlo kad je 35-godišnji Poljak oko 7.50 sati prešao na prometnu traku za usporavanje za izlaz na benzinsku postaju, pritom u kočenju prednjim kotačima vozila udara u uzdignuti betonski ivičnjak prometnog otoka. Tu je automobil udario u kosu metalnu zaštitnu ogradu te prometni znak, uslijed čega dolazi do višestrukog prevrtanja vozila.
U Općoj bolnici u Šibeniku 35-godišnjaku i djetetu putniku konstatirane su lakše tjelesne ozljede, dok su 33-godišnjoj putnici, koja tijekom vožnje nije koristila sigurnosni pojas, konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržana na daljnjem bolničkom liječenju.
Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 35-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.
