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DETALJI UŽASA

Auto se prevrnuo kod Josipdola, maloljetnik poginuo: S njim bilo troje ljudi, ne znaju tko je vozio

Piše Antonela Šaponja,
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Auto se prevrnuo kod Josipdola, maloljetnik poginuo: S njim bilo troje ljudi, ne znaju tko je vozio
Policijski automobil | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija
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Maloljetnik je zadobio ozljede opasne po život te je preminuo u vozilu hitne medicinske pomoći. U automobilu su se nalazile još tri osobe, koje u nesreći nisu ozlijeđene

Maloljetnik je poginuo u prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 9.25 sati u naselju Vojnovac, na području općine Josipdol, nakon što je osobni automobil sletio s ceste i prevrnuo se na krov. U vozilu su bile još tri osobe koje nisu ozlijeđene, a policija utvrđuje tko je upravljao automobilom.

Prema informacijama policije, vozač osobnog automobila ogulinskih registarskih oznaka zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad vozilom. Automobil je sletio udesno izvan kolnika, a potom u nekontroliranom kretanju udario u zemljani obrov. Od siline udara vozilo se prevrnulo na krov i zaustavilo u desnoj prometnoj traci.

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Maloljetnik je zadobio ozljede opasne po život te je preminuo u vozilu hitne medicinske pomoći. U automobilu su se nalazile još tri osobe, koje u nesreći nisu ozlijeđene.

Očevid su na mjestu događaja proveli zamjenik županijske državne odvjetnice i policijski službenici Policijske postaje Ogulin.

Slijede daljnje kriminalističko istraživanje i vještačenje kako bi se utvrdio identitet vozača koji je prouzročio prometnu nesreću.

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