Auto udario biciklista na zebri u Zagrebu: 'Bila je magla. Ali trebaju paziti i jedni i drugi!'

Kako nam javlja naš čitatelj, u četvrtak ujutro automobil je naletio na biciklista na križanju Avenije Većeslava Holjevca i Ukrajinske ulice.

- Biciklist je bio na pješačkom. Tamo ga je udario auto. Par minuta kasnije došla je hitna i policija - kaže nam čitatelj.

Dodaje kako je fotografije poslao kako bi dodatno upozorio bicikliste da, pogotovo tijekom maglovitog vremena, silaze s bicikla kada nema biciklističke staze.

- Isto tako bilo bi dobro da se vozači po magli dodatno prilagode uvjetima na cestama i obrate pozornost na bicikliste. Na automobilu nisam vidio štetu, vozio je muškarac. Nije nastala nikakva veća prometna gužva, biciklu je prednji kotač savijen, a tamo inače nema biciklističke staze. Magla je, kiša, sve se slabo vidi, a pješački je prelazila u smjeru zapad istok. Nisam bio tamo u vrijeme nesreće, došao sam nakon pa nisam vidio što se točno dogodilo - govori nam čitatelj.

Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke, gdje su nam javili kako su dojavu zaprimili oko 8 sati.

- U nesreći je sudjelovalo jedno osobno vozilo i jedan biciklist, biciklist je ozlijeđen i prevezen u KBC Zagreb - kažu iz policije.