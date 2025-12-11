Obavijesti

News

Komentari 0
'NIJE SIŠAO S BICIKLA'

Auto udario biciklista na zebri u Zagrebu: 'Bila je magla. Ali trebaju paziti i jedni i drugi!'

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
Auto udario biciklista na zebri u Zagrebu: 'Bila je magla. Ali trebaju paziti i jedni i drugi!'
Foto: Čitatelj 24sata

Bilo bi dobro da se vozači po magli dodatno prilagode uvjetima na cestama i obrate pozornost na bicikliste. Magla je, kiša, sve se slabo vidi, kaže nam čitatelj

Kako nam javlja naš čitatelj, u četvrtak ujutro automobil je naletio na biciklista na križanju Avenije Većeslava Holjevca i Ukrajinske ulice. 

- Biciklist je bio na pješačkom. Tamo ga je udario auto. Par minuta kasnije došla je hitna i policija - kaže nam čitatelj.

Dodaje kako je fotografije poslao kako bi dodatno upozorio bicikliste da, pogotovo tijekom maglovitog vremena, silaze s bicikla kada nema biciklističke staze.

- Isto tako bilo bi dobro da se vozači po magli dodatno prilagode uvjetima na cestama i obrate pozornost na bicikliste. Na automobilu nisam vidio štetu, vozio je muškarac. Nije nastala nikakva veća prometna gužva, biciklu je prednji kotač savijen, a tamo inače nema biciklističke staze. Magla je, kiša, sve se slabo vidi, a pješački je prelazila u smjeru zapad istok. Nisam bio tamo u vrijeme nesreće, došao sam nakon pa nisam vidio što se točno dogodilo - govori nam čitatelj.

Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke, gdje su nam javili kako su dojavu zaprimili oko 8 sati.

- U nesreći je sudjelovalo jedno osobno vozilo i jedan biciklist, biciklist je ozlijeđen i prevezen u KBC Zagreb - kažu iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Svjedokinja Obuljen Koržinek: Rekla sam mu neka se to riješi. Trupković: Ministrica je pristala
AFERA GEODEZIJA

Svjedokinja Obuljen Koržinek: Rekla sam mu neka se to riješi. Trupković: Ministrica je pristala

U aferi Geodezija ispitana je i ministrica Nina Obuljen Koržinek koja je u početku branila svog pomoćnika Trupkovića. On joj je, prema porukama koje su pronašli istražitelji, od prvog dana radio iza leđa
FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu
NABAVA TENKOVA LEOPARDA

FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu

Posjet je okrunjen potpisivanjem ugovora o nabavi 44 najmodernija njemačka tenka Leopard 2A8
Skandalozni Penava: Maknuli bi molitelje? Onda nek i Gay Pride ide u šumu da ne iritira većinu
SRAMOTNO

Skandalozni Penava: Maknuli bi molitelje? Onda nek i Gay Pride ide u šumu da ne iritira većinu

Ne može, kazao je Penava, shvatiti da nekome smetaju ljudi koji mole, niti takvo razmišljanje podržava te je inicijatore peticije pozvao da izmjeste gay pride

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025