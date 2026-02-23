Obavijesti

U BOLNICI JE

Auto udario ženu u Zaprešiću: Prelazila preko pješačkog na crveno, teško je ozlijeđena

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

U prometnoj nesreći pješakinja je teško ozlijeđena te joj je liječnička pomoć pružena na mjestu događaja, a potom i u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice

Zagrebačka policija objavila je detalje prometne nesreće u nedjelju u Zaprešiću u kojoj je vozač (57) automobilom naletio na pješakinju. 

Vozač je oko 19:30 sati vozio Avenijom Hrvatskih Branitelja kada je stigao do raskrižja sa semaforima.

- U trenutku kada je njemu bilo upaljeno zeleno svijetlo stigao je do pješačkog prijelaza koji spaja nogostup sa zapadne strane kolnika Avenije Hrvatskih Branitelja te je naletio na 32-godišnjakinju - navela je policija i dodala:

- Ona se kretala navedenim obilježenim pješačkim prijelazom iz smjera istoka u smjeru zapada kojim se promet pješaka upravlja prometnim svjetlima, za vrijeme kada je za njezin smjer bilo uključeno crveno svjetlo.

U prometnoj nesreći pješakinja je teško ozlijeđena te joj je liječnička pomoć pružena na mjestu događaja, a potom i u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice.

