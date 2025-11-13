Obavijesti

Auto zbog brzine završio na krovu u Pazinu! Ozlijeđena dva maloljetnika i 18-godišnjaci...

Auto zbog brzine završio na krovu u Pazinu! Ozlijeđena dva maloljetnika i 18-godišnjaci...
ILUSTRACIJA | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Protiv vozača automobila slijedi pokretanje prekršajnog postupka radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kažu u policiji.

Neprilagođena brzina uzrok je prometne nesreće koja se u srijedu rano ujutro dogodila na području Pazina u kojoj se četvero mladih u automobilu prevrnulo na krov, ali su prošli s lakšim ozljedama, izvijestila je u četvrtak istarska policija. 

Prema podacima policije nesreća se dogodila u srijedu oko 2.45 sati u mjestu Lindar na Pazinštini kada je 18-godišnjak, kao mladi vozač upravljao automobilom pulske registracijske oznake, iz smjera Lindara u smjeru Pazina.

U nepreglednom zavoju, vozač je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad automobilom, sletio izvan kolnika gdje je vozilo udarilo u zemljanu uzvisinu te se prevrnulo na krov. U nesreći su lakše ozlijeđeni vozač i trojica putnika, dva maloljetnika i 18-godišnjak.

Protiv vozača automobila slijedi pokretanje prekršajnog postupka radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kažu u policiji.

OSTALO

