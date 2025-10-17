Autobus pun putnika sletio kod Sremske Mitrovice: Ima mrtvih!

Teška prometna nesreća dogodila se na cesti Sremska Mitrovica - Jarak. Prevrnuo se autobus pun putnika, a kako saznaje Blic, najmanje tri osobe su poginule.

Također, veći broj putnika, više od 80, je ozlijeđeno te se prevoze u bolnice na ukazivanje liječničke pomoći.

Promet tom dionicom ceste je u potpunosti obustavljen. Mediji su objavili kako su u autobusu bili radnici. Policijska istraga je u tijeku, a točan uzrok nesreće bit će poznat nakon očevida.

Policija je privela vozača autobusa (70). Riječ je o radnicima u u firmi "Healthcare" u Rumi, a koji su se vraćali kućama.

Reporter Blica javio je kako se ispred bolnice u Sremskoj Mitrovici okupljaju članovi obitelji ozlijeđenih radnika. Navodi da su scene potresne.