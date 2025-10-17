Obavijesti

News

Komentari 0
UŽAS U SRBIJI!

Autobus pun putnika sletio kod Sremske Mitrovice: Ima mrtvih!

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Autobus pun putnika sletio kod Sremske Mitrovice: Ima mrtvih!
Foto: DJORDJE KOJADINOVIC/ILUSTRACIJA

Policija je navela kako je očevid u tijeku, te kako su priveli vozača autobusa (70) koji je u petak, kada se prevrnuo, vozio radnike jedne firme

Teška prometna nesreća dogodila se na cesti Sremska Mitrovica - Jarak. Prevrnuo se autobus pun putnika, a kako saznaje Blic, najmanje tri osobe su poginule. 

Također, veći broj putnika, više od 80, je ozlijeđeno te se prevoze u bolnice na ukazivanje liječničke pomoći. 

Promet tom dionicom ceste je u potpunosti obustavljen. Mediji su objavili kako su u autobusu bili radnici. Policijska istraga je u tijeku, a točan uzrok nesreće bit će poznat nakon očevida. 

STRAVA Ovdje je poginuo Pokrivač: Opet sudar na Turanjskoj obilaznici. Zatvorili su cestu
Ovdje je poginuo Pokrivač: Opet sudar na Turanjskoj obilaznici. Zatvorili su cestu

Policija je privela vozača autobusa (70). Riječ je o radnicima u  u firmi "Healthcare" u Rumi, a koji su se vraćali kućama.

Reporter Blica javio je kako se ispred bolnice u Sremskoj Mitrovici okupljaju članovi obitelji ozlijeđenih radnika. Navodi da su scene potresne. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mačku na Žumberku ugrizao poskok: 'Nije bilo seruma, živa je. I veterinarke su bile u šoku'
NAJEZDA POSKOKA

Mačku na Žumberku ugrizao poskok: 'Nije bilo seruma, živa je. I veterinarke su bile u šoku'

U Zagvozdu su lovci morali prekinuti lov nakon što su naišli na veći broj poskoka, među kojima je jedan visio s drveta spreman za skok. Stručnjak nam otkriva da nema razloga za paniku, to je normalno ponašanje zmija
Detalji užasa kod Daruvara: Napao ih je nožem. Pobjegle su kod susjeda. Njega našli mrtvog
SUSJEDI ZVALI POLICIJU

Detalji užasa kod Daruvara: Napao ih je nožem. Pobjegle su kod susjeda. Njega našli mrtvog

Kada je stigla policija na mjesto događaja, nasilnom muškarcu su rekli da ode po osobnu iskaznicu jer mora s njima u postaju. On se tada vratio u kuću i zaključao se. Našli su ga mrtvog
Investitoru će srušiti dozvole za one sunčane elektrane zbog kojih izvlašćuje 400 obitelji?
POBUNA U ZAGORJU

Investitoru će srušiti dozvole za one sunčane elektrane zbog kojih izvlašćuje 400 obitelji?

Ministarstvo graditeljstva je za 24sata potvrdilo da kreće u nadzor zakonitosti izdavanja dozvola koje je dobila tvrtka Dubravka Posavca za elektrana u Zaboku i Pregradi. Bez njih nema izvlaštenja. Imamo detalje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025