Autobusi se vraćaju na stare linije, i dalje će voziti bus 607

U nedjelju, 26. siječnja u jutarnjim satima u promet se pušta rekonstruirani rotor u Remetincu te se sve autobusne linije koje prolaze rotorom vraćaju na svoje redovne trase kao prije početka samih radova

Promjene se odnose na autobusne linije: 110 (Savski most - Botinec), 111 (Savski most - Donji Stupnik - Stupnički Obrež), 112 (Savski most - Lučko), 132 (Savski most - Goli Breg - Brezovica), 133 (Savski most - Sveta Klara - Čehi), 159 (Savski most - Strmec Odranski), 160 (Savski most - Lipnica - Havidić Selo), 161 (Savski most - Kupinečki Kraljevec - Štrpet), 162 (Savski most – Ašpergeri - Kupinec), 163 (Savski most - Donji Trpuci - Gornji Trpuci), 164 (Savski most - Horvati), 168 (Savski most - Ježdovec - Prečko), 169 (Savski most - Kupinec), 222 (Remetinec - Žitnjak), 234 (Glavni kolodvor – Kajzerica - Lanište), 315 (Savski most – Lukavec) i noćnu liniju 31 (Črnomerec - Savski most) koja prometuje kao supstitucija tramvaja.

Autobusna linija 234 (Glavni kolodvor - Kajzerica – Lanište) zbog nedovršenih radova na spoju Obalne i Riječke ceste i dalje će voziti djelomično izmijenjenom trasom od Antallove ulice preko Cimermanove i Avenije Dubrovnik do rotora Remetinec, te dalje redovnom trasom. Od ponedjeljka, 27. siječnja promijenit će se i vozni red radnim danima linije 234, a koji je dostupan na našim mrežnim stranicama www.zet.hr .

Od nedjelje, 26. siječnja mijenja se i vozni red linije 110 (Savski most - Botinec), kojeg također možete pročitati na našim mrežnim stranicama, kao i na početno-krajnjim stajalištima.

Autobusna linija 607 (Savski most – Sopot) nastavlja voziti do završetka radova i uspostavljanja tramvajskog prometa što se očekuje u travnju ove godine.



