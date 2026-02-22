Autom kod Kutine naletio na dvije lokomotive van pogona

Automobil je u nedjelju u večernjim satima naletio na kompoziciju od dvije lokomotive na stanici Međurić u blizini Kutine. Kako nam javlja naš čitatelj, nesreća se dogodila na mjestu gdje su trenutno u tijeku radovi i gdje nema dovoljno rasvjete.

- Ovdje je mrkli mrak. Mi smo se vozili autobusom jer vlakovi ne voze i očito se nikakva signalizacija nije upalila pa je zato došlo do nesreće. Sada ovdje čekamo u autobusu, nas otprilike 40, ne znamo kada ćemo krenuti dalje - kaže nam čitatelj.

Informaciju su nam potvrdili i iz PU sisačko-moslovačke, gdje su nam rekli kako je u pitanju samo materijalna šteta te kako je očevid trenutno u tijeku.