Autom naletio na vlak kod Pakraca: Jedan čovjek ozlijeđen

Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave požeško-slavonske izvijestio je o prometnoj nesreći koja se dogodila na prijelazu ceste preko željezničke pruge u Ulici Dalibora Duchaca u Prekopakri.

​Prema prvim informacijama, došlo je do naleta osobnog automobila na vlak. U nesreći je jedna osoba ozlijeđena te je hitno prevezena u Opću županijsku bolnicu Pakrac radi pružanja liječničke pomoći.

​Policijski očevid je u tijeku kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ovog događaja. Promet na navedenoj dionici može biti otežan dok traje policijski postupak.