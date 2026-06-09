Policijski očevid je u tijeku kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ovog događaja. Promet na navedenoj dionici može biti otežan dok traje policijski postupak.
UŽAS NA PRIJELAZU
Autom naletio na vlak kod Pakraca: Jedan čovjek ozlijeđen
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Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave požeško-slavonske izvijestio je o prometnoj nesreći koja se dogodila na prijelazu ceste preko željezničke pruge u Ulici Dalibora Duchaca u Prekopakri.
Prema prvim informacijama, došlo je do naleta osobnog automobila na vlak. U nesreći je jedna osoba ozlijeđena te je hitno prevezena u Opću županijsku bolnicu Pakrac radi pružanja liječničke pomoći.
Policijski očevid je u tijeku kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ovog događaja. Promet na navedenoj dionici može biti otežan dok traje policijski postupak.
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