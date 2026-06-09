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UŽAS NA PRIJELAZU

Autom naletio na vlak kod Pakraca: Jedan čovjek ozlijeđen

Piše Franjo Lepan,
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Autom naletio na vlak kod Pakraca: Jedan čovjek ozlijeđen
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Foto: DVD Pakrac

​Policijski očevid je u tijeku kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ovog događaja. Promet na navedenoj dionici može biti otežan dok traje policijski postupak.

Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave požeško-slavonske izvijestio je o prometnoj nesreći koja se dogodila na prijelazu ceste preko željezničke pruge u Ulici Dalibora Duchaca u Prekopakri.

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​Prema prvim informacijama, došlo je do naleta osobnog automobila na vlak. U nesreći je jedna osoba ozlijeđena te je hitno prevezena u Opću županijsku bolnicu Pakrac radi pružanja liječničke pomoći.

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​Policijski očevid je u tijeku kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ovog događaja. Promet na navedenoj dionici može biti otežan dok traje policijski postupak.

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