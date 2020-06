- \u010culi smo sna\u017eni udarac i istr\u010dali smo iz trgovine. Djevojka je le\u017eala na tlu, a voza\u010d automobila se zabio u stup javne rasvjete. Do\u0161li su ljudi do njega, ali nije davao znakove \u017eivota - ispri\u010dali su svjedoci koji su bili u \u0161oku zbog prizora.

Autom se punom brzinom zabio u stup i pokupio ženu: Vozač je preminuo, pozlilo mu je?

Došao sam na mjesto nesreće a ono što sam vidio me potreslo do srži. Sudeći prema izgledu automobila, u stup se zabio velikom brzinom, rekao nam je čitatelj

<p>Bio sam u tramvaju koji je baš bio na stanicu kraj Kapucinske ulice kad sam vidio automobil kako prelazi u suprotni smjer. Pokosio je djevojku koja je na zebri čekala da pređe cestu, ispričao je jučer svjedok nesreće u zagrebačkoj Dubravi.</p><p>Na stanici i u okolici bilo je puno ljudi koji su užasnuto i nemoćno gledali kako djevojka doslovno leti od siline udarca. Odbacio ju je najmanje 10 metara dalje sve do tramvajske stanice gdje je udarila glavom. Bila je u nesvijesti te je krvarila. Do nje su odmah dotrčali slučajni prolaznici koji su zvali Hitnu pomoć. Pokušali su joj spriječiti krvarenje do dolaska ekipe liječnika i tehničara. Prevezli su je u KB Dubrava, a njeno stanje još nije poznato. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO S MJESTA NESREĆE:</strong></p><p>- Čuli smo snažni udarac i istrčali smo iz trgovine. Djevojka je ležala na tlu, a vozač automobila se zabio u stup javne rasvjete. Došli su ljudi do njega, ali nije davao znakove života - ispričali su svjedoci koji su bili u šoku zbog prizora.</p><p>Na intervenciju su došli vatrogasci iz Vatrogasne postaje Dubrava kako bi oslobodili muškarca iz vozila. Nažalost, niti oni mu nisu mogli pomoći. Njegovo tijelo izvukli su i predali pogrebnicima nakon obavljenog očevida. Prevezli su ga na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku gdje će obaviti obdukciju. Okupljeni kažu da se radilo o starijem muškarcu te da mu je najvjerojatnije pozlilo tijekom vožnje.</p><p>- Bio je u toj Toyoti i skrenuo je bez razloga. Nema tragova kočenja - kažu prolaznici. Detalji nesreće trebali bi biti poznati tijekom utorka.</p><p>Inače, na raskrižju Avenije Dubrava i Kapucinske su česte prometne nesreće. Zadnja veća bila je u ožujku 2019. kad su se sudarili vozači skupih Audija i BMW-a. Krhotine su ozlijedile prolaznicu koja je bila na tramvajskoj stanici. </p><p> </p>