Autom se zabio u gomilu ljudi u centru Leipziga! Ima i mrtvih

Strava u Njemačkoj. U incidentu s osobnim automobilom koji se u ponedjeljak poslijepodne dogodio u pješačkoj zoni u središtu Leipziga poginulo je dvoje ljudi, a dvije su osobe teško ozlijeđene, javlja lokalna radiotelevizija MDR pozivajući se na policijske izvore, prenosi Reuters.com.

Autom se zabio u gomilu ljudi u centru Leipziga

Vozilo se velikom brzinom zaletjelo u mnoštvo u samom centru grada, a policijska glasnogovornica potvrdila je za agenciju AFP i Reuters da ima više stradalih, dodavši da je situacija na terenu još uvijek nejasna.

Prema izvješću Radija Leipzig, pješačkom je zonom projurio oštećeni Volkswagenov SUV s osobom na krovu vozila.

Očevici navode da je na mjestu događaja više tijela prekriveno plahtama, a spominju i napad nožem.

Učestali napadi

Prema regionalnoj javnoj televiziji MDR, automobil se zabio u gomilu ljudi na glavnoj pješačkoj ulici u starom gradu, uz trgovine i povijesne zgrade.

Njemačku je posljednjih godina potreslo nekoliko napada automobilima, poput onih na božićne sajmove u Berlinu 2016. i Magdeburgu 2024. te tijekom sindikalnog marša u Muenchenu početkom 2025. godine.