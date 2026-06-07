Autom se zaletio na tramvajsku stanicu u Zagrebu: 'Stakla ima po cesti, a ograda je iščupana...'

Jedan automobil zabio se u ogradu tramvajske stanice u blizini Tržnice Kvatrić. Kako nam javlja naš čitatelj, od udara su nastala oštećenja na automobilu i na ogradi stanice.

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Pokretanje videa... VIDEO Automobilom se zabio u zaštitnu ogradu na Kvaternikovom trgu | Video: čitatelj/24sata

- Tu smo kod Tržnice Kvatrić, staklo je po podu, ograda je iščupana i oštećen je prednji dio automobila - govori nam čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke, gdje su nam javili kako su dojavu zaprimili u 16.55 sati. Nitko nije ozlijeđen, nastala je samo materijalna šteta.