Informaciju o nesreći potvrdili su nam i iz PU zagrebačke, gdje su nam javili kako su dojavu zaprimili oko 16 sati i 55 minuta
DRAMA NA KVATRIĆU
Autom se zaletio na tramvajsku stanicu u Zagrebu: 'Stakla ima po cesti, a ograda je iščupana...'
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Jedan automobil zabio se u ogradu tramvajske stanice u blizini Tržnice Kvatrić. Kako nam javlja naš čitatelj, od udara su nastala oštećenja na automobilu i na ogradi stanice.
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- Tu smo kod Tržnice Kvatrić, staklo je po podu, ograda je iščupana i oštećen je prednji dio automobila - govori nam čitatelj.
Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke, gdje su nam javili kako su dojavu zaprimili u 16.55 sati. Nitko nije ozlijeđen, nastala je samo materijalna šteta.
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