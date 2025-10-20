Obavijesti

UHITILI SU GA

Autom teško ozlijedio dijete (11) u Stubičkim Toplicama: Nije mu pružio pomoć, pobjegao je

Autom teško ozlijedio dijete (11) u Stubičkim Toplicama: Nije mu pružio pomoć, pobjegao je
ILUSTRACIJA | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL /ilustrativna fotografija

Nakon izazivanja prometne nesreće, nepoznati vozač se s vozilom udaljio, a da nije pružio pomoć ozlijeđenom maloljetniku

Policija je u nedjelju uhitila 22-godišnjaka zbog sumnje da je dan ranije u Stubičkim Toplicama automobilom teško ozlijedio maloljetnika (11).

- Do prometne nesreće došlo je kada je nepoznati vozač, upravljajući nepoznatim vozilom, iz smjera Donje Stubice u smjeru Oroslavja, vozilo držao preblizu desnom rubu kolnika, uslijed čega je desnim kotačima zahvatio rubni kamen nogostupa te je dijelom vozila prešao na podignuti nogostup, kojom prilikom je došlo do udara vozila u tijelo maloljetne osobe ( 2014. godište ) koja se pješice kretala nogostupom - navodi policija.

Nakon izazivanja prometne nesreće, nepoznati vozač se s vozilom udaljio, a da nije pružio pomoć ozlijeđenom maloljetniku.

Vozilom Hitne medicinske pomoći maloljetnika su prevezli u Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu, gdje su mu utvrdili teške tjelesne ozlijede.

