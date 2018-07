Autorska prava: EP će o novoj regulaciji raspravljati najesen

Europski parlament danas se većinom glasova izjasnio protiv novog prijedloga Uredbe o autorskim pravima. S 318 glasova protiv, 278 glasova za i 31 suzdržanim zastupnikom, uredba je odbijena, a nova runda rasprave o regulaciji autorskih prava na internetu odgođena je za rujan ove godine. Točan datum nije poznat.

Protivnici nove regulacije autorskih prava kažu da bi usvajanjem nove uredbe došlo do znatnog ograničavanja slobode interneta, ali u svakom slučaju, promijenila bi izgled interneta kakvog danas poznajemo.

MEPs will discuss the proposed copyright laws further in September.



Here is how things unfolded today → https://t.co/zYgCrWjF2Y pic.twitter.com/C8gnFQ6N5h