Avdagić o Putinovom govoru: 'Brutalno laže. Kremlj planira napade i kretanje na Zapad'

Predsjednik Vladimir Putin rekao je u četvrtak da svijet prolazi kroz opasno razdoblje te upozorio Zapad da ne eskalira sukob oko Ukrajine prijetnjama ruskoj eksklavi Kalinjingradu, za koji je Moskva jasno dala do znanja da bi ga, bude li potrebno, branila nuklearnim oružjem.

Putin threatens nuclear war again:



If it comes to a direct attack on Russia, on Kaliningrad, the question of using all the weapons we have will immediately arise. pic.twitter.com/7pnAEGGT2q — Clash Report (@clashreport) October 1, 2026

Rekao je kako je Rusija bila prisiljena uzeti oružje u ruke i braniti se, bez direktnog spominjanja invazije na Ukrajinu. Dodao je da Rusija nema plan napasti nijednu europsku zemlju i da želi mirno suživjeti s drugima. No, ponovno je istaknuo da bi Moskva posegnula za svim oružjem koje ima na raspolaganju, uključujući nuklearno, ako bi njezin najzapadniji teritorij, Kalinjingrad, smješten između Poljske i Litve, bio ugrožen.

- Ako dođe do izravnog napada na Rusku Federaciju, u ovom slučaju govorimo o Kalinjingradu, a možda i o drugim teritorijima, pitanje uporabe svog oružja kojim Ruska Federacija raspolaže, naravno, neizbježno i odmah će se naći na dnevnom redu - rekao je Putin na forumu Valdaj, okupljanju međunarodnih stručnjaka za Rusiju, u Moskvi.

- To je neizbježno - dodao je.

Foto: Ramil Sitdikov

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić govori nam da se radi o teškoj manipulaciji koja je namijenjena i ruskim građanima i svima nama koji živimo van Rusije.

- Oni manipuliraju vlastitu javnost i pokušavaju manipulirati javnost na Zapadu, prikazujući djelovanje NATO-a kao prijetnju prema Rusiji iako je njima jasno da NATO nema agresivne planove prema Rusiji. Čak ni u doba Hladnog rata NATO nije planirao napasti SSSR i Varšavski savez. Kremlj je lokacija u kojoj se kontinuirano rade planovi napada, kretanja prema zapadu, a ne obrnuto. Sada odjednom pokušavaju stvoriti krizu oko Kalinjingrada. Naravno da će on biti zatvoren kopnenim putem jer NATO članice u okruženju ne žele ulazak potencijalnih terorista iz tog područja. Sve ove akcije koje su se dogodile i koje se kategoriziraju kao hibridni napadi diljem Europe su na kraju povezane s ruskim građanima. Zbog toga je nemoguće da netko iz takve militarizirane zone slobodno prolazi. S druge strane, nema apsolutno nikakve priče o nekakvoj potpunoj blokadi Kalinjingrada, dakle pomorskoj i zračnoj blokadi - rekao je Avdagić i dodao da bi Rusija trebala svijetu pokazati konkretne dokaze da NATO planira totalnu blokadu Kalinjingrada.

- Neka pokažu dokaze tko točno i što planira. Tko je naredio blokadu Kalinjingrada, Trump s kojim se Putin čuje, je li Poljska naredila, Macron, Rutte, glavni NATO zapovjednik u Europi Alexus G. Grynkewich, tko je naredio? Kakva sigurnosna dilema za Rusiju tamo postoji? To je laž, čista izmišljotina. Koliko dugo oni već govore da će se NATO uključiti u rat, koliko smo puta čuli poruke iz Moskve da NATO želi poslati vojnike u Ukrajinu, je li se to na kraju dogodilo? Rusi rade uspješnu propagandu jer brutalno lažu, besramno lažu, a ljudi na Zapadu nisu navikli da čelnici tako brutalno lažu. Njihov cilj je da se u potpunosti prekine pomoć Ukrajini, da se zatvore granice, dovoz energenata, pa ako ni tada ne uspiju osvojiti Ukrajinu, da se zemlje poput Poljske, Mađarske i Slovačke uključe u cjepkanje Ukrajine. Oni su namignuli tim državama: Uzmite zapad Ukrajine, a mi ćemo uzeti teritorij istočno od rijeke Dnjepar, jer sami nisu sposobni - rekao je Avdagić i dodao da se taj scenarij nije dogodio jer su EU i NATO dostigli visoku razinu suradnje.

- To bi bio povratak ne u 20., nego u 19. stoljeće, a to ni ruski građani ne žele. Njihov modus operandi je zaplašivanje Zapada kako bi okrenuli leđa Ukrajini. Sada su u priču uveli Kalinjingrad iako oni prijete uništenjem Londona, Berlina i Pariza. Više puta su prijetili nuklearnim napadom prema tim gradovima i baltičkim zemljama. Je li takva prijetnja ikada došla sa Zapada, osim kada se priča o odgovoru na potencijalni napad - jasan je bio Avdagić. Dodao je da su komunikacija i diplomacija potrebni koliko god odnosti bili narušeni i da se treba razgovarati kako bi se rat napokon zaustavio, te da za manjak komunikacije i pregovora odgovornost nosi i EU.

Putin je u jučerašnjem govoru poručio da bi se globalne napetosti mogle smanjiti kako bude slabjela zapadna hegemonija te izrazio uvjerenje da se svijet kreće prema stabilnijem, demokratskijem i slobodnijem multipolarnom poretku u kojem velike sile i civilizacijski centri imaju svoje zone utjecaja.

Prošle godine Washington je objavio Nacionalnu sigurnosnu strategiju u kojem piše da SAD želi da zapadna hemisfera bude slobodna od neprijateljskog stranog prodora ili vlasništva nad ključnom imovinom. Brojni analitičari su to prokomentirali kao renesansu Monroeove doktrine, to jest njenu nadopunu za 21. stoljeće poznatu kao i Trumpov dodatak Monroeovoj doktrini.

- Tu se radi o dominaciji, u ovom slučaju o dominaciji nad istočnom Europom, ali to nije opravdanje za invaziju Ukrajine. Svaki put kada se priča o sferama utjecaja u pozadini je želja za dominacijom. Upravo to oni u Kremlju gledaju, oni smatraju da velike sile imaju pravo utjecaja na određene krajeve svijeta. To je bila njihova poruka prije nego što su napali Ukrajinu. Važno je naglasiti da su postojali napori da do invazije ne dođe. I njemački kancelar i francuski predsjednik su išli u Moskvu prije invazije. Na stolu je bila opcija da Ukrajina neće ući u NATO, ali Rusi su bili uvjereni da će brzo slomiti Ukrajinu. Opravdanja su bila silni laboratoriji u Ukrajini gdje se razvija biološko oružje protiv ruskih građana. Gdje su sada ti laboratoriji, gdje je to sada nestalo, jesu li pronašli jedan laboratorij u kojem se radio genski inženjering - pita se Avdagić.