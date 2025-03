Avdagić: Vučić pokušava slomiti prosvjede u Srbiji. Ovo sve može odvesti u veliku eskalaciju

Situacija u Srbiji izgleda dosta napeto za tamošnje društvo, kazao je za 24sata Denis Avdagić, stručnjak za međunarodne odnose komentirajući studentsku blokadu RTS-a koja je trajala ukupno 22 sata. Za subotu je najavljen veliki skup u Beogradu, a srbijanski predsjednik tvrdi da će "država će pokazati da je država i uhititi svakog siledžiju" uz napomenu da će učiniti sve kako bi se očuvali mir i stabilnost te da će država reagirati na svaki pokušaj nasilja.

- Ovo može odvesti u prilično veliku eskalaciju. Vidimo prilično veliku odlučnost u redovima studenta i građana koji sustavno izlaze na ulice, a vidimo da su počeli i prvi sukobi sa snagama reda i sigurnosti. Sve to nikako ne ide u korist Aleksandra Vučića. Ne vidim da njegove reakcije doprinose smirivanju situacije, a očito ne postoji način kako da isporuči ono što prosvjednici zahtijevaju ili on to jednostavno ne želi - rekao je.

Čak i ako ovo dobro završi za samog Aleksandra Vučića to neće biti dobro za srbijansko društvo.

- Ta gomila mladih ljudi u tom slučaju će se osjećati iznevjerenima, neće imati drugog izbora nego napustiti Srbiju. To bi bio popriličan egzodus, koji možda ne bi bio jako brz, ali bi uvjeren sam bio ustrajan - stava je Avdagić.

Foto: Djordje Kojadinovic

Navodi kako Vučić nema potrebu za raspisivanje izbora nego pokušava slomiti studentske prosvjede.

- Nada se da će studentski prosvjedi slomiti radi mogućnosti gubitka godine, a drugi akteri zbog gubitka primanja. Ako naiđe na daljnji otpor, ako studenti prihvate gubitak godine, a građani koji ih podržavaju, a rade za javne i državne službe, prihvate gubitak primanja bojim se da to neće dobro završiti. U tom slučaju bi mogli gledati eskalaciju pa i nasilje na ulicama diljem Srbije - smatra Avdagić.

Vučić je ugostio sina predsjednika SAD-a, Donalda Trumpa Juniora te objavio kako je s njim razgovarao o bilateralnim odnosima Srbije i SAD-a s naglaskom na ekonomiju, a pritom prosvjednike označava kao ljude koji žele zaustaviti napredak zemlje.

- Možda je time Vučić i naštetio sam sebi. Mislim da to dodatno samo raspituje nezadovoljstvo kod studenata i da nitko to ne gleda kao nešto ozbiljno. Iako je to vjerojatno trebala biti poruka Vučićevih veza s Amerikom i njegovog položaja. Čini mi se da su to stvari koje više ne pale kod građana - zaključio je Avdagić.