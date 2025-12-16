Avdo ide u istražni, za Dejanom se traga: Švercali 55 kila droge skrivene ispod nektarina?

Avdo M. (48), državljanin BiH s prijevozničkom tvrtkom u Karlovcu, doveden je na Županijski sud u Zagrebu gdje mu je sutkinja istrage odredila istražni zatvor zbog sumnje u šverc 55 kilograma kokaina koje su sakrili ispod nektarina. Kako ima prijavljeno prebivalište u Njemačkoj, a bosansko - hercegovačko državljanstvo, postoji bojazan od bijega, a tu je i opasnost od ponavljanja djela. Jamčevina nije određena.

- Po trenutnom stanju spisa smatramo da ne postoji čak ni osnovana sumnja na to sve što je navedeno u spisu. Moja stranka već 25 godina ima špeditersku tvrtku i godinama legalno posluje na području Njemačke, Slovenije i Hrvatske. Mene je ovo i osobno iznenadilo, on je moja stranka i inače u drugim pravnim pitanjima oko posla. Šokiralo je i njega. Ni na kraj pameti mi nije bilo da je on uopće upoznat sa sadržajem prevoženih stvari. Očito postoji osnovana sumnja da se u njegovim kamionima prevozilo nešto što nije smjelo, ali to do sad po nama nije dokazano. Moj klijent do sad nikad nije osuđivan i žalit ćemo se na ovu odluku o istražnom zatvoru - rekao je njegov odvjetnik Marko Plavetić.

Pokretanje videa... 02:42 Izjava odvjetnika okrivljenog | Video: Laura Šiprak/24sata

Avdo M. je uhićen na granici u ponedjeljak, kad je iz BiH vozio prema sjedištu svoje tvrtke. Zaplijenili su mu i Audi u kojem je bio.

Uz njega, traži se i Dejan D. (43), državljanin Srbije, ali i još nekoliko za sad nepoznatih osoba.

- Uz njih, kriminalnu organizaciju čine neke identificirane i za sad nepoznate osobe. Istražni zatvor je zatražen za obojicu jer su državljani drugih zemalja i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela. Sud je u cijelosti uvažio naše argumente. Predmet je međunarodnog karaktera, međutim ne radi se o predmetu koji je potekao iz kontingenta SKY ECC podataka. Radi se isključivo o rezultatima rada na terenu, koordiniranom unutar nadležnih tijela iz Hrvatske, ali isto tako u Francuskoj i Njemačkoj - rekla je zamjenica v.d. ravnatelja Uskoka, Željka Panza Ostrogonac.

Pokretanje videa... 03:22 Izjava o sudbenom postpuku prometovanja droga | Video: Laura Šiprak/24sata

Za Dejanom D. će biti raspisana tjeralica i međunarodni uhidbeni nalog.

Na teret im se stavlja da su od svibnja 2024. do početka 2025. godine organizirali lanac krijumčarenja kokaina na području Hrvatske, Španjolske i drugih zemalja EU. Droga koju su policajci pronašli ispod nektarina u Avdovom kamionu vrijedna je oko dva milijuna eura.

No glava operacije je Dejan D., prema sumnjama, koji je planirao preuzimanje, prijevoz i isporuku kokaina, osiguravao je kamione i vozače, radio planove preuzimanja i prijevoza. Avdo M., koji ima tri tvrtke za transport: u Njemačkoj, Sloveniji i Hrvatskoj, preko kojih je angažirao vozila i vozače. Droga je bila sakrivena pod voćem ili povrćem kojeg su legalno prevozili.

- Vozač je, uz koordinaciju njegova kretanja iz Hrvatske, po uputama Dejana D. i Avde M.., 15. lipnja 2024. u blizini granice Španjolske s Portugalom, nakon zamjene teretnih vozila u vlasništvu trgovačkih društava Avde M. s prikolicom, također u vlasništvu trgovačkog društva Avde M., po dogovoru krenuo iz Španjolske prema Hrvatskoj. Međutim, na granici s Francuskom je 17. lipnja 2024. zaustavljen, a u prikolici s nektarinama pronađeno je 55 kilograma kokaina ukupne vrijednosti od oko najmanje 2.000.000,00 eura, kojom prilikom je vozač uhićen te procesuiran - kažu iz Uskoka.

Dejan i Avdo su nakon toga nastavili sa svojom rabotom, a Dejan je Avdu opomenuo da bude oprezniji.