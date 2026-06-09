Avion kružio iznad Osijeka: 'Radnik nije došao na posao...'

Putnici leta iz Londona prema Osijeku u subotu su proživjeli neugodne i neizvjesne trenutke nakon što zrakoplov nije mogao odmah sletjeti u osječku zračnu luku, već je neko vrijeme kružio iznad grada. Situacija je u jednom trenutku izazvala zabrinutost među putnicima i posadom, a spominjala se čak i mogućnost preusmjeravanja leta prema Budimpešti ako se ne riješi problem sa slijetanjem. Iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe za portal SiB potvrdili su da je tijekom prihvata zrakoplova došlo do događaja koji je uzrokovao kraće kašnjenje u postupku slijetanja.

- Preliminarnom internom provjerom utvrđeno je da je uzrok događaja bio individualni propust radnika, odnosno njegov nepravovremeni dolazak u smjenu. Naglašavamo da je riječ o izoliranom događaju. Nakon što je nepravilnost uočena, situacija je žurno i učinkovito riješena primjenom propisanih procedura te je zrakoplov sigurno sletio u Zračnu luku Osijek s ukupnim kašnjenjem od 12 minuta - odgovorili su iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe.

Dok putnici tvrde da je zrakoplov iznad Osijeka kružio i do 20 minuta, iz HKZP-a navode kako je ukupno kašnjenje iznosilo 12 minuta. Odbacuju i tvrdnje da je u jednom trenutku izostala komunikacija između pilota i službi zaduženih za sigurno slijetanje.

- Sigurnost leta ni u jednom trenutku nije bila ugrožena, a slijetanje u Osijek uspješno je realizirano s manjim kašnjenjem - poručuju iz HKZP-a.

Dodaju kako je zrakoplov tijekom cijelog događaja bio u kontaktu s Centrom oblasne kontrole zračnog prometa u Zagrebu te pod stalnim nadzorom nadležnih službi koje su pratile sve raspoložive operativne opcije.

U Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe ističu da je u tijeku interni postupak kojim se utvrđuju sve okolnosti događaja, nakon čega će, ovisno o rezultatima, biti poduzete odgovarajuće mjere.

- Sve relevantne informacije o događaju razmijenjene su sa svim uključenim dionicima u skladu s propisanim procedurama. Hrvatska kontrola zračne plovidbe izražava žaljenje zbog nastalih operativnih poteškoća - zaključili su.