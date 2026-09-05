Obavijesti

News

Komentari 0
HOROR NA AEROMITINGU

Avion se srušio kod Atene tijekom zrakoplovnog showa!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Avion se srušio kod Atene tijekom zrakoplovnog showa!
4
Foto: Marios Lolos/XINHUA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Odmah su na mjesto nesreće stigla dva helikoptera da bi se ugasio požar.

Grčki zrakoplov dvosjed F-4 Phantom srušio se u subotu za vrijeme zrakoplovnog showa u zračnoj luci Tanagra blizu Atene, rekao je Reutersu dužnosnik grčkoga ratnog zrakoplovstva. 

Na video snimci javne televizije ERT, koja je prva izvijestila o padu, vidi se stup crnog dima koji se uzdiže nekoliko stotina metara od gledatelja koji gledaju zrakoplovni show.

Odmah su na mjesto nesreće stigla dva helikoptera da bi se ugasio požar.

Sudbina pilota još nije poznata, a ne zna se ni je li netko iz mnoštva u publici ozlijeđen, rekao je dužnosnik.

"U tijeku je operacija potrage i spašavanja", kazao je. 

ČESTO STRADAJU STRANCI KOBNE NESREĆE Četvero ljudi je 2009. poginulo u padu Cessne, kod Karlovca pao poljski avion
KOBNE NESREĆE Četvero ljudi je 2009. poginulo u padu Cessne, kod Karlovca pao poljski avion

ERT izvješćuje da su putem zvučnika u zračnoj bazi svi prisutni pozvani da što prije napuste područje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Gotov ogroman prosvjed na Trgu: Vlast mora služiti svom narodu, a ne otpadnoj mafiji
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Gotov ogroman prosvjed na Trgu: Vlast mora služiti svom narodu, a ne otpadnoj mafiji

Iz inicijative posebno naglašavaju kako je jedini organizator prosvjeda građanska inicijativa „Gospić je naš dom“ te da za govornicom neće biti političari, nego građani.
Kardiokirurgu na Rebru otkaz, on prijavljuje skrivene kamere, optužbe protiv njega još gore!
AFERA NA REBRU

Kardiokirurgu na Rebru otkaz, on prijavljuje skrivene kamere, optužbe protiv njega još gore!

Dr. Ivan Burcar dobio je prije godinu dana opomenu pred otkaz, a sad i otkaz. Medicinske sestre i tehničari koji su radili s njim za 24sata otkrivaju zašto su ga prijavili. S druge strane, dr. Burcar prijavio je KBC policiji
Maja Sever o izvještavanju HRT-a o prosvjedu protiv smeća: "Pa majko mila, jeste li pri sebi??"
POGLEDAJTE ŠTO JE NA PROGRAMU

Maja Sever o izvještavanju HRT-a o prosvjedu protiv smeća: "Pa majko mila, jeste li pri sebi??"

Maja Sever javno je kritizirala način izvještavaja HRT-a o prosvjedu za Liku. Podaci iz rasporeda pokazuju i da je upravo u vremenu kada je trajao prosvjed, HRT je prikazivao Dnevnik, crtiće, prognozu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026