Avion se srušio kod Atene tijekom zrakoplovnog showa!

Grčki zrakoplov dvosjed F-4 Phantom srušio se u subotu za vrijeme zrakoplovnog showa u zračnoj luci Tanagra blizu Atene, rekao je Reutersu dužnosnik grčkoga ratnog zrakoplovstva.

Na video snimci javne televizije ERT, koja je prva izvijestila o padu, vidi se stup crnog dima koji se uzdiže nekoliko stotina metara od gledatelja koji gledaju zrakoplovni show.

Odmah su na mjesto nesreće stigla dva helikoptera da bi se ugasio požar.

MOMENT: Greek air force jet F-4 Phantom crashes at annual aerial show near Athens pic.twitter.com/mr4Bs6HaoE — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 5, 2026

Sudbina pilota još nije poznata, a ne zna se ni je li netko iz mnoštva u publici ozlijeđen, rekao je dužnosnik.

"U tijeku je operacija potrage i spašavanja", kazao je.

ERT izvješćuje da su putem zvučnika u zračnoj bazi svi prisutni pozvani da što prije napuste područje.