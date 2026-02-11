Imovinu Geofota u stečaju su prodali za 440.000 eura, avion kojim je letio Sanader za 3400

Stečajni upravitelj Geofota d.o.o. tvrtke poduzetnika Zvonka Biljeckog, poznatog i kao suradnika bivšeg premijera Ive Sanadera, podnio je izvješće u kojem se navodi da su nekretnine i pokretnine te tvrtke prodane za nešto više od 440.000 eura.

Najveći dio unovčene imovine odnosi se na nekretnine, odnosno zemljište Geofota u Buzinu i u Odri koje su unovčene za oko 430.000 eura, a ostatak čine inventar, vozila i ostaci – trup zrakoplova Cessne 551 Citation II koji je krajem prošle godine prodan za 3431 euro.

Podsjetimo, avion je na dražbi kupio Ratko Pušić koji ga sada prodaje, o čemu smo pisali početkom veljače.

Ta prodaja uslijedila je nakon što je u rujnu 2024. bilo održano ročište za utvrđivanje vrijednosti tog zrakoplova pronađenog gotovo šest godina nakon pokretanja stečaja i od kojeg je, prema izvješćima, ostao samo trup jer je motor izvađen, a popravak procijenjen kao neisplativ. Zrakoplov je bio procijenjen na 10.500 eura + PDV, navodilo se u izvješću stečajnog upravitelja Zvonimira Bodrožića.

S druge strane, prema izvješću stečajnog upravitelja iz 2018. dva druga zrakoplova - Pipera s kamerama i navigacijskim sustavima tada su bili u Saudijskoj Arabiji u letnom stanju, no za njih još tada morala platiti ležarina od oko 200.000 dolara.

"U odnosu na preuzimanje istih od strane eventualnih kupaca mora se napomenuti da je upitno jer je glavni razlog ostanka zrakoplova u Saudijskoj Arabiji nedovršetak poslova preuzetih od stečajnog dužnika, a što je sukladno poslovnoj praksi u Saudijskoj Arabiji neprihvatljivo. Procjena vrijednosti samih zrakoplova trenutno, sukladno navedenom, nije moguća", isticalo se u tadašnjem izvješću.

Stečaj otvoren u lipnju 2018.

Rasprodaja imovine Geofota uslijedila je nakon što je u lipnju 2018, bio otvoren stečaj nad tom tvrtkom s nepodmirenim obvezama koje su dotad iznosile čak 38,8 milijuna kuna, što je iznosilo 22 milijuna kuna više od temeljnog kapitala.

Vlasnik Geofota Zvonko Biljecki u sudskom registru navodi se kao direktor, prokurist, član ili predsjednik uprave deset tvrtki među kojima su najpoznatije dobivale višemilijunske poslove od države.

Biljecki je, kako se pisalo u medijima, bio poznat i kao osoba bliska bivšem premijeru Ivi Sanaderu kojeg je angažirao kao savjetnika i njegove konzultatske usluge navodno plaćao više desetaka tisuća kuna mjesečno.

Prema medijskim napisima, Sanader je često koristio zrakoplove Biljeckove tvrtke na letovima za europske destinacije.