Obavijesti

News

Komentari 5
STEČAJ TVRTKE

Imovinu Geofota u stečaju su prodali za 440.000 eura, avion kojim je letio Sanader za 3400

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Imovinu Geofota u stečaju su prodali za 440.000 eura, avion kojim je letio Sanader za 3400
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL /Privatna arhiva

Najveći dio unovčene imovine odnosi se na nekretnine, odnosno zemljište Geofota u Buzinu i u Odri koje su unovčene za oko 430.000 eura, a ostatak čine inventar, vozila i ostaci – trup zrakoplova Cessne 551 Citation II koji je krajem prošle godine prodan za 3431 euro.

Admiral

Stečajni upravitelj Geofota d.o.o. tvrtke poduzetnika Zvonka Biljeckog, poznatog i kao suradnika bivšeg premijera Ive Sanadera, podnio je izvješće u kojem se navodi da su nekretnine i pokretnine te tvrtke prodane za nešto više od 440.000 eura. 

Najveći dio unovčene imovine odnosi se na nekretnine, odnosno zemljište Geofota u Buzinu i u Odri koje su unovčene za oko 430.000 eura, a ostatak čine inventar, vozila i ostaci – trup zrakoplova Cessne 551 Citation II koji je krajem prošle godine prodan za 3431 euro.

Podsjetimo, avion je na dražbi kupio Ratko Pušić koji ga sada prodaje, o čemu smo pisali početkom veljače.

Ta prodaja uslijedila je nakon što je u rujnu 2024. bilo održano ročište za utvrđivanje vrijednosti tog zrakoplova pronađenog gotovo šest godina nakon pokretanja stečaja i od kojeg je, prema izvješćima, ostao samo trup jer je motor izvađen, a popravak procijenjen kao neisplativ. Zrakoplov je bio procijenjen na 10.500 eura + PDV, navodilo se u izvješću stečajnog upravitelja Zvonimira Bodrožića.

A MOŽE I ZAMJENA Prodaje 'Ćaćin Galeb': 'Zovu me cijelu noć za Sanaderov avion'
Prodaje 'Ćaćin Galeb': 'Zovu me cijelu noć za Sanaderov avion'

S druge strane, prema izvješću stečajnog upravitelja iz 2018. dva druga zrakoplova - Pipera s kamerama i navigacijskim sustavima tada su bili u Saudijskoj Arabiji u letnom stanju, no za njih još tada morala platiti ležarina od oko 200.000 dolara.

"U odnosu na preuzimanje istih od strane eventualnih kupaca mora se napomenuti da je upitno jer je glavni razlog ostanka zrakoplova u Saudijskoj Arabiji nedovršetak poslova preuzetih od stečajnog dužnika, a što je sukladno poslovnoj praksi u Saudijskoj Arabiji neprihvatljivo. Procjena vrijednosti samih zrakoplova trenutno, sukladno navedenom, nije moguća", isticalo se u tadašnjem izvješću.

Stečaj otvoren u lipnju 2018.

POKUŠAT ĆE OPET Stečaj Geofota: Nitko ne želi avion kojim se vozio i Sanader
Stečaj Geofota: Nitko ne želi avion kojim se vozio i Sanader

Rasprodaja imovine Geofota uslijedila je nakon što je u lipnju 2018, bio otvoren stečaj nad tom tvrtkom s nepodmirenim obvezama koje su dotad iznosile čak 38,8 milijuna kuna, što je iznosilo 22 milijuna kuna više od temeljnog kapitala.

Vlasnik Geofota Zvonko Biljecki u sudskom registru navodi se kao direktor, prokurist, član ili predsjednik uprave deset tvrtki među kojima su najpoznatije dobivale višemilijunske poslove od države.

Biljecki je, kako se pisalo u medijima, bio poznat i kao osoba bliska bivšem premijeru Ivi Sanaderu kojeg je angažirao kao savjetnika i njegove konzultatske usluge navodno plaćao više desetaka tisuća kuna mjesečno. 

Prema medijskim napisima, Sanader je često koristio zrakoplove Biljeckove tvrtke na letovima za europske destinacije.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €
PREGLEDALI MI MERCEDES

Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €

Stanivuković je nedavno zgrozio hrvatsku javnost govorom u kojem je izrazio žaljenje za 'srpskom Krajinom'.
U KBC-u, koji vodi novi ministar, privatna klinika plaća pet puta jeftiniji kvadrat od kioska
NAJAM ZA 'KIKIRIKI'

U KBC-u, koji vodi novi ministar, privatna klinika plaća pet puta jeftiniji kvadrat od kioska

Privatni Medikol u riječkoj bolnici, koju od 2020. vodi HDZ-ov Alen Ružić, nije 15 godina plaćao ni režije, nego je to umjesto njih plaćala bolnica. Nakon nalaza revizije, Ružić je dug naplatio, ali ugovor je i dalje sporan...
Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Zabilježena su dva dobitnika 5+1 kombinacije, koji su osvojili iznos od 693.224,10 eura po dobitnom listiću. U kategoriji 5 ostvareno je devet dobitaka, a svaki vrijedi 86.876,90 eura.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026