'Avionu je otkazao motor. Pilot je pri svijesti, u šoku. Sletio je na mekano tlo pa se prevrnuo'

Nakon što je motor otkazao, pokušao je pronaći mjesto za sigurno slijetanje. Prema Mravincu, pilot je postupio po svim propisima za takve situacije. Odabrao je njivu za prinudno slijetanje, no riječ je bila o svježe preoranoj zemlji koja je bila premekana. Kotači su odmah po dodiru s tlom propali, zbog čega se avion zaustavio i prevrnuo naopako, ispričao je za 24sata Milan Mravinac, voditelj zrakoplovne škole Vrabac.

Pad aviona | Video: Ivan Valentić/Vinkulja.hr

Manjim zrakoplovom, koji je u četvrtak 16. travnja iza 9 sati ujutro prisilno sletio u polje u blizini Ivankova, upravljao je njihov član, iskusan pilot i instruktor. Kako je otkrio Mravinac za 24sata, pilot je poletio u 8.30 sati prema aerodromu Zvekovec, a desetak minuta kasnije javio se kontroli leta i prijavio problem s motorom i gorivom.

Pilot je, kako kaže, izvan životne opasnosti. Zadobio je nekoliko prijeloma i u stanju je šoka, ali je stabilno. Uz njega je bio još jedan pilot, no prošao je bez ozljeda.

Kako doznajemo iz Opće županijske bolnice u Vinkovcima, pilot je pri punoj svijesti i sjeća se cijelog događaja.

- Ima frakturu dva rebra, pri svijesti je, nije životno ugrožen. Sada ide na daljnje preglede - potvrdio je za 24sata ravnatelj bolnice Krunoslav Šporčić.