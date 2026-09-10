Azijske burze pale, cijena nafte iznad 100 dolara

Na azijskim su burzama u četvrtak indeksi pali jer se zbog zaoštravanja krize na Bliskom istoku cijena barela nafte na londonskom tržištu probila iznad 100 dolara, što bi moglo potaknuti rast inflacije. MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u minusu oko 1 posto. Pritom su cijene dionica u Indiji, Šangaju, Južnoj Koreji, Japanu, Hong Kongu i Australiji pale između 0,1 i 1,4 posto.

Tako burze prate jučerašnji smjer Wall Streeta, gdje je Dow Jones indeks oslabio 0,77 posto, dok je S&P 500 skliznuo 0,48, a Nasdaq 0,64 posto.

Posljedica je to zaoštravanja sukoba između SAD-a i Irana zbog čega je Hormuški tjesnac, ključni prolaz za izvoz nafte s Bliskog istoka, i dalje praktično zatvoren.

Stoga se jučer cijena 'crnog zlata' na londonskom tržištu probila iznad psihološki važne razine od 100 dolara po barelu, prvi put od srpnja.

A to znači da će inflacija ostati povišena i da će središnje banke najvjerojatnije povećati kamatne stope.

Stoga će u fokusu ulagača danas biti sjednica čelnika Europske središnje banke. Očekuje se da će drugi put ove godine povećati ključne kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, na 2,75 posto.

Očekuje se i poruka čelnika ECB-a da je do kraja godine moguće još jedno povećanje kamata, ako se situacija s inflacijom ne poboljša.

Idućega tjedna Fed povećava kamate?

Na tržištu se procjenjuje i da postoji oko 60 posto izgleda da će i američka središnja banka u rujnu povećati kamatne stope.

Zbog toga, ali i nekih drugih razloga, rastu prinosi na američke državne obveznice, što loše utječe na tržište dionica.

U fokusu ulagača bit će u četvrtak izvješće o proizvođačkim cijenama u SAD-u, a u petak o potrošačkim cijenama.

Poraste li inflacija, porast će i očekivanja u vezi povećanja kamata. I obrnuto, oslabi li inflacija, splasnut će i očekivanja u vezi kamata.

Cijena barela iznad 100 dolara

A nakon što se jučer probila iznad 100 dolara, jutros cijena Brent barela nafte na londonskom tržištu stagnira oko 101 dolara. Na američkom je tržištu, pak, barel poskupio blagih 0,09 posto, na 96,15 dolara.

Dolar stagnira

Na valutnim tržištima, pak, vrijednost američke prema košarici valuta ne bilježi veće pomake.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 98,73 boda, dok je jučer u ovo doba iznosio 98,75 bodova.

Pritom se tečaj dolara prema japanskoj valuti kreće oko 153,40 jena, kao i jučer u ovo doba.

No, američka je valuta oslabila u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1635 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1630 dolara.