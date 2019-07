Azilante je silio na seks: Bivši norveški ministar ide u zatvor

Svein Ludvigsen (72), bivši norveški ministar ribarstva i regionalni guverner, osuđen je na pet godina zatvora zbog iskorištavanja ranjivosti svojih žrtava - trojice muškaraca - i prisile na seks, piše The New York Times.

Za vrijeme suđenja moglo se čuti da je Ludvigsen trojici muškaraca dao lažni dojam da kao guverner okruga Troms ima moć odlučivanja o statusu azila.

Norway Politician Forced Sex on Asylum Seekers, Court Finds - https://t.co/KSQYbAXE9e -



One of Norway’s most prominent politicians has been convicted of abusing his power to force three young men seeking asylum in the country to have sex with him.

Svein Ludvigsen, a former fisheries minister and regional governor