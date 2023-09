Bablje ljeto: Temperature i do 28°C, podno Velebita jaka bura

U petak sunčano s temperaturama koje će donijeti iznadprosječno toplo vrijeme. U unutrašnjosti će ujutro biti kratkotrajna magla.

Na kopnu vjetar uglavnom slab, dok će na Jadranu puhati ujutro slaba do umjerena bura, tek ponegdje s jakim udarima, uglavnom podno Velebita, a od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura bit će većinom od 23 do 28 °C. Kraj je rujna, ali 'bablje ljeto' se nastavlja.

Foto: DHMZ

Istočna Hrvatska

U istočnoj Hrvatskoj bit će sunčano, u jutarnjim satima mjestimice s kratkotrajnom maglom. Vjetar slab i umjeren istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 28 °C.

Središnja Hrvatska

Pretežno sunčano, ujutro mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 27 °C.

Gorski kotar i Lika

Pretežno sunčano, ujutro ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 24 °C.

Istra

Sunčano, ponegdje uz malu naoblaku. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, poslijepodne uz zapadnu obalu Istre i sjeverozapadnjak. More malo, ponegdje do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 26 do 28 °C.

Sjeverni Jadran

Pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Puhat će slaba do umjerena bura, ujutro podno Velebita još na udare mjestimice jaka, a poslijepodne ponegdje jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 26 i 29 °C.

Zbog pojačane bura s najjačim udarima vjetra i do 75 km/h, na snazi je žuti meteoalarm, koji označava potencijalno opasno vrijeme, za područje Kvarnera i Kvarnerića.

Foto: DHMZ

Dalmacija

Sunčano, samo mjestimice s umjerenom naoblakom. Puhat će sredinom dana i poslijepodne slab i umjeren jugozapadnjak te sjeverozapadnjak, a ujutro i ponovno navečer uz obalu ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 30 °C.

Prognoza za vikend

Prevladavat će sunčano, u subotu u unutrašnjosti prolazno više oblaka, a u drugom dijelu dana uglavnom na sjeveru i istoku zemlje lokalno može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Ujutro na kopnu ponegdje kratkotrajna magla.

Foto: DHMZ

Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na moru od 16 do 21 °C. Najviša dnevna većinom od 23 do 28 °C.

Vjetar na kopnu slab, u nedjelju i umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, u nedjelju bura koja mjestimice može biti jaka. Temperatura zraka neće se znatnije mijenjati.