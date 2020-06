Bačić: 'Da je Milanović premijer otišao bi na godišnji odmah nakon srpanjskih izbora'

Jutarnji list piše kako je Milanoviću nezamislivo da bi se nakon izbora konstituirao novi saziv Sabora i da bi potom odmah otišli na ljetnu stanku, koja je prema Ustavu predviđena do 15. rujna

<p>Da je Milanović premijer sigurno bi nakon srpanjskih izbora otišao na godišnji odmor, izjavio je <strong>Branko Bačić</strong> za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a516558/Bacic-Da-je-Milanovic-premijer-on-bi-nakon-izbora-sigurno-otisao-na-godisnji.html">N1</a>. Potpredsjednik HDZ-a komentirao je izjavu predsjednika kako mu je nezamislivo da saborski zastupnici da nakon izbora 5. srpnja odu na godišnji odmor u sklopu ustavne saborske stanke koja traje od 15. srpnja do 15. rujna. </p><p>- Nije mi jasno odakle ideja da Sabor neće raditi. Sabor će imati posla nakon izbora jer prvo predsjednik Republike, dvadeset dana nakon što rezultati izbora postanu službeni, mora sazvati sjednicu Sabora - rekao je Bačić. </p><p><a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/za-nove-zastupnike-nece-biti-ljetne-stanke-milanovicu-nezamislivo-da-se-sabor-formira-pa-da-zastupnici-odu-na-odmor/10389649/">Jutarnji list </a>piše kako je Milanoviću nezamislivo da bi se nakon izbora konstituirao novi saziv Sabora i da bi potom odmah otišli na ljetnu stanku, koja je prema Ustavu predviđena do 15. rujna.</p><p><strong>Arsen Bauk </strong>(SDP) komentirao je kako bi Sabor svakako izvanredno zasjedao, no to ne bi bilo cijelo ljeto. <strong>Željko Reiner</strong> (HDZ) smatra da su to hipotetska pitanja na koja je besmisleno odgovarati, a inicijativu platforme 'Možemo' smatra manevrom za skupljanje političkih bodova.</p><p>- Ako bi bilo prijedloga zakona koje Sabor treba raspraviti sukladno Poslovniku i Ustavu, vjerojatno bi se našli i prije 15. rujna, ali gledajući dinamiku, a to je da se izbori provode 5. srpnja i da će Sabor biti konstituiran krajem srpnja, za očekivati je da će prije izglasavanja povjerenja vladi, na izvanrednoj sjednici biti raspravljeno nekoliko zakona - kaže Bauk.</p>