Od zgrade Vlade do Sabora su išli autom - cijelih 50 metara

Kako bi izbjegli novinarska pitanja o aferi ministra Kuščevića, Branko Bačić i Gordan Jandroković odvezli su se autom iz Vlade u Sabor, koji su udaljeni nekih 50-ak metara, javlja N1.

U pokušaju da izbjegnu pitanja @kbrecic o aferi Kuščević, Gordan Jandroković i Branko Bačić @HDZ001 odlučili su iz Vlade u Sabor (cca 50 metara) putovati autom #n1info #politikahr pic.twitter.com/lOiQlmrFyd — Domagoj Novokmet (@DomagojNovokmet) July 3, 2019

Podsjetimo, ranije u srijedu nagađalo se da bi ministar Kuščević zbog afere sa zemljištem na Braču mogao dati ostavku, no on je to opovrgnuo i rekao da "neće stranke od 2,5 posto potpore kreirati sastav Vlade". Koalicijski partner HDZ-a, HNS, očekuje idući tjedan sastanak s premijerom. On je taj koji treba dati objašenjenje i na njemu je odgovornost, smatraju u HNS-u.

Bačić i Jandroković su prisustovali na sastanku Plenkovića i Kuščevića u srijedu ujutro, no izjave nisu davali.