Bačić: Neprihvatljivo je da se na nas vrši ovakav pritisak, da se saziva sjednica bez rješenja

Za nas je neprihvatljivo da se vrši takav pritisak, da se saziva sjednica Gradske skupštine prije nego mi donesemo rješenje, bilo ono negativno niti pozitivno. Čuli smo danas da je ovo mrcvarenje Grada Zagreba. Ja bih odgovorio gradonačelniku da ako je rješavanje imovinsko pravnih odnosa nakon 27 godina kako bi se Grad Zagreb uknjižio na prostor gdje će biti stadion u Maksimiru, ako je prihvaćanje odgovornosti gdje smo svakodnevno s Gradom Zagrebom radili na obnovi javnih zgrada, čime je potrošeno na obnovu 2 milijarde eura, ako je to mrcvarenje, takvo mrcvarenje bi poželjeli mnogi gradovi u Hrvatskoj, započeo je svoj odgovor Tomaševiću Branko Bačić.

Dodao je i da se napadima Tomašević brani za svoj propust sazivanja i otkazivanja sjednice Gradske skupštine bez rješenja ministarstva.

- Bili smo spremni na suradnju s Gradom Zagrebom i održali smo brojne sastanke, kako bismo i pomogli u suradnji s Gradom. Ovdje je preko 95 posto članaka bilo u izmjeni, to je postupak. Njegovo donošenje traje dvije i pol godine, iz čega izlazi da ovo nije jednostavna izmjena, to je iziskivalo od ministarstva da vrlo ozbiljno razmotri sve izmjene. Grad Zagreb dva navrata nije ispunio sve zahtjeve Ministarstva. Jednom su trebali provesti drugu javnu raspravu, drugi put ne. Grad Zagreb je tek 2. travnja dostavio svu dokumentaciju. U isto vrijeme smo mi proučavali ovaj dokument, ovo je drugi najvažniji prostorni plan u Hrvatskoj jer uređuje najveći urbani prostor u državi. Pristupili smo pažljivo, ne tražimo dlaku u jajetu, dapače, želimo pomoći. Nismo ulazili kao struka u rješenja nego je li procedura po zakonu - rekao je.

Ministarstvo će zatražiti mišljenja javno - pravnih tijela koja su imale primjedbe koje nisu prihvaćene, kako ne bi dali suglasnost za rješenja koja nisu po propisima.

- Danas ili sutra ćemo zatražiti od MVEP-a ili Ravnateljstva Civilne zaštite stav o tome da u GUP-u nisu implementirane mjere zaštite od katastrofe, u vidu koridora za hitne službe i upravljanje rizicima. Tražit ćemo stav resorne uprave da nam se o tome očituju. Drugi će biti prema Upravi za energetiku u dijelu u kojem se tiče energetskoj strategiji. U odluci iz 2022. nije bilo predviđeno da će se iz GUP-a ukloniti pitanje termičke obrade otpada. Mi ćemo zatražiti stav resorne Uprave za energetiku. Nadalje, nas je ministar Butković prije tjedan ili dva dana pozvao na očitovanje vezano uz plovidbu unutarnjeg prometa, gdje je rijeka Sava plovni put, što utvrđuje potrebu uređenja toka rijeke Save. Grad Zagreb je odbio prijedlog ministarstva i mi ćemo, prije nego damo ili nećemo dati suglasnost Gradu Zagrebu, razmotriti očitovanje - rekao je.

Dotaknuo se i stambene politike koju je Vlada donijela prije 15 dana.

- Jedan od osnovnih ciljeva je omogućavanje priuštivog stanovanja i držimo da ovakva izmjena GUP-a odstupa od cilja RH za omogućavanje priuštivog stanovanja. Ovakav pristup Grada Zagreba smanjuje pristup stambenom prostoru u RH. Tamo gdje je bilo predviđeno 15.000 kvadrata, izmjenama GUP-a to pada na 10.000 kvadrata. To znači da će to smanjiti ponudu stanova na tržištu Grada Zagreba i dovesti do poskupljenja stanova i to želimo dati do znanja. Grad Zagreb ima pravo reći da žele više zelenih površina, drugo je što se to događa na privatnom zemljištu. Ali onda je bilo potrebno utvrditi kompenzacijske mjere. Trebalo je zbog interesa građana Grada Zagreba, smanjenje stambenih površina kompenzirati drugim zonama, ako hoće s državom. Druga stvar, promet u Zagrebu je loše riješen, ovaj GUP ne donosi nijednu javnu garažu, biciklistički promet je nastao smanjenjem prometnih površina u Zagrebu i to nije dobro. Imamo primjere u Europi gdje se biciklistički promet bolje razvija. Kažem, to su naše opservacije - objasnio je.

Tu je i primjedba Hrvatskih voda, da nisu predviđene mjere zaštite površinskih i podzemnih voda od onečišćenja za zahvate te da u GUP-u nema predviđene gradnje razdjelnog sustava odvoda otpadnih voda.

- Izmjene GUP-a ne prate stambene politike Vlade, ne donose rješenje kako povećati broj stambenih površina u Zagrebu. Vijek trajanja GUP-a je 10 godina. To zahtjeva novi GUP, a ne izmjene. Imamo GUP star 18 godina. Naše je mišljenje da je GUP trebao biti rađen na novo i da je trebao biti izrađen po uzoru na druge europske metropole, a ne krpati GUP iz starog GUP-a, što iz očito velikog broja odredbi nije bilo dobro - rekao je Bačić i dodao da Grad Zagreb ima sjajne stručnjake koji su ovo sve mogli napraviti i ispraviti, ali da je očito prevladala politika nad strukom.

Rekao je da će novo tijelo, nova skupština nakon izbora onda dobiti rješenje i da ministarstvo može zatražiti izmjene i dopune GUP-a. Prema Bačiću, GUP nije usklađen sa Zakonom o civilnoj zaštiti i Zakonom o vodama, a Nacionalni plan stambene politike je politički dokument.

- Za sad ne mora biti usklađen sa strategijom jer nije zakonski donesena, ali smo primijetili da GUP nije u skladu s tim i da GUP smanjuje broj stambenih jedinica - rekao je.

Na dodatno pitanje odgovorio je da ako se GUP ne donese prije nego što se donesu zakonski akti o Nacionalnom stambenom planu, GUP će se svejedno promatrati kroz trenutno važeće zakone.