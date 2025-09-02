Bačić: Nije realno da ćemo do 12. listopada izabrati tri ustavna suce. Neće nebo pasti na Zemlju

Potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić rekao je u utorak kako bi bilo dobro da zajedno s oporbom izaberu troje ustavnih sudaca ali i ocijenio kako nije realno očekivati da će ustavni suci biti izabrani do 12. listopada, kada im istječe osmogodišnji mandat.

"Pred nama je razdoblje u kojem ćemo morati te razgovore obaviti. Ukoliko to ne napravimo, a nije za realno očekivati da ćemo izabrati ustavne suce do 12. listopada, njima se temeljem Ustava još šest mjeseci produžiti njihov mandat do 12. travnja 2026.", rekao je Bačić nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a i Nacionalnog odbora upitan o izboru troje ustavnih sudaca.

Smatra da će do tada s oporbom naći "zajednički jezik" jer je "pred nama vrijeme u kojem trebamo pokazati zrelost u odlučivanju oko izbora tog prevažnog državnog tijela".

Drži i da, ako se troje ustavnih sudaca ne izabere do 12. listopada, što smatra prekratkim rokom nakon završetka javnog poziva, ništa se neće dogoditi.

"Neće pasti nebo na Zemlju. Ništa se neće dogoditi ako se dogovorimo nakon 15 ili mjesec dana nakon što je taj rok istekao, jer Ustavni sud će i dalje imati punu kvorum od 13 sudaca", poručio je.

Bačić je podsjetio da su pred predsjedničke izbore proveli izbor novih deset ustavnih sudaca jer njihovim neizborom ne bi bilo niti Ustavnog suda.

"Sada je situacija nešto drugačija pa možemo malo biti opušteniji. Sjesti za stol zajedno sa oporbom i dogovoriti kriterije izbora troje ustavnih sudaca", kazao je.

Predsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivana Malenica (HDZ) najavio je za srijedu objavu u Narodnim novinama javnog poziva za izbor tri suca Ustavnog suda. Nakon mjesec dana Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav utvrdit će koje su od pristiglih kandidatura pravovaljane i ispunjavaju uvjete nakon čega idu razgovori s kandidatima kao i s predstavnicima oporbe oko usuglašavanja kandidata, dodao je Malenica.

Bačić je izvijestio da je na današnjoj sjednici parlamentarne većine dana puna potpora Vladi istaknuvši da je parlamentarna većina čvrsta, stabilna te podupire vladu u svim aktivnostima. Naglasio je i da su svi resorni ministri zaduženi da pripreme jesenski paket mjera kojeg će javnosti predstaviti do kraja rujna.

Paketom pomoći pazit ćemo da ne povećavamo inflaciju ali i da pomognemo građanima

Iznoseći brojne pozitivne gospodarske podatke, Bačić je rekao kako će u jesenskim mjerama voditi računa da imamo visok rast inflacije. "Moramo raditi sve da suzbijemo inflaciju i u tom smislu ćemo voditi se mišlju kada budemo pripremali paket", rekao je. Istaknuo je i da će nastojati naći "kalibrirane mjere" kako s jedne strane ne bi povećali inflaciju ali s druge strane da prepoznaju sugrađane kojima treba pomoći u životnim potrebama.

Potpredsjednik HDZ-a izvijestio je da su na sjednici raspravljali i o događajima u Benkovcu nakon festivala Nosi se i sutrašnjem festivalu Fališ u Šibeniku. Istaknuo je da HDZ i Vlada smatraju je sloboda izražavanja jedna od sloboda za koje su se zalagali i iza čega i danas stoje.

No, istovremeno u Ustavu stoji da su temeljne vrijednosti na kojima je izgrađena RH Domovinski rat, pobjeda hrvatskog naroda u njemu te žrtva i doprinos hrvatskih branitelja.

Stoga, kada imamo slobodu umjetničkog izražavanja, moramo voditi računa da u nekim prostorima RH koji su prošli Domovinski rat, gdje je gotovo izvršen atentat na prvog predsjednika Republike i u kraju gdje su učinjeni neki od najvećih zločina, moramo biti osjetljivi i imati svojevrsnu samokontrolu kako ne bi izazvali branitelje koji su dali živote i žrtvu za RH, rekao je. Bačić je najavio i da će HDZ 26. listopada po načelu jedan član-jedan glas održati unutarstranačke izbore za predsjednike temeljnih, gradskih, općinskih i županijskih organizacija.