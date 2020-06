Bačić o SDP-u: Koliko je stranka demokratska, vidi se prema načinu izbacivanja članova

<p>Potpredsjednik HDZ-a <strong>Branko Bačić</strong> rekao je u utorak da ga zanima kako je SDP-ov Tomislav Mikulin zbog fizičkog napada na stranačkog kolegu <strong>Domagoja Hajdukovića</strong> izbačen iz stranke mimo procedure predviđene statutom ocijenivši da se u tome vidi koliko je stranka demokratska.<br/> "Meni je drago da vas interesira kako i na koji način postupa HDZ, ali me zanima zašto se nitko ne interesira kako je izbačen čovjek bez ikakvog postupka, bez provođenja procedure predviđene statutom", rekao je Bačić uoči predstavljanja izbornog programa HDZ-a, odgovarajući na pitanje zašto su neki ljudi još uvijek na pozicijama unutar HDZ-a dok su obuhvaćeni istragom.</p><p>Upitan misli li da Mikulin nije trebao biti izbačen iz SDP-a, odgovorio je da za sve postoji procedura.</p><p>"U tome se ogleda koliko je stranka demokratska. Ne može stranka tražiti povjerenje građana, pozivati se na demokratske procedure, a u isto vrijeme u vlastitim redovima provoditi autokratske metode. Netko može biti kriv, ali mu to u postupku treba dokazati", ocijenio je Bačić, dodavši da se time vode u HDZ-u.</p><p>Na ponovljeno pitanje o direktoru Hrvatske energetske regulatorne agencije <strong>Tomislavu Jurekoviću </strong>i predsjedniku Uprave Hrvatskih šuma <strong>Krunoslavu Jakupčiću,</strong> odnosno zašto su oni dalje na pozicijama, ponovio je da u HDZ-u postoje procedure kojima se utvrđuje je li se netko ogriješio o statut tako da se izbacuje iz stranke.</p><p>"Za gospođu Rimac je procedura provedena na razini Županijskog odbora. On je bio predlagatelj, a Sud časti stranke je to u prvom stupnju već odradio", naglasio je.</p><p>Bačić je također rekao da se ne boji izbora zbog afere vezane za vjetroelektrane te poručio da je uvjeren u pobjedu HDZ-a. </p><p>SDP je u ponedjeljak je izvijestio da je Predsjedništvo stranke na hitnoj telefonskoj sjednici iz stranke izbacilo i dalo otkaz višem stručnom suradniku Tomislavu Mikulinu zbog fizičkog napada na saborskog zastupnika i člana Predsjedništva SDP-a Domagoja Hajdukovića.</p>