Bačić: Obnova javnih zgrada u visokoj fazi završenosti

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić izjavio je u četvrtak da je u Petrinji obnova javnih zgrada iz nadležnosti grada i županije u visokoj fazi završenosti te podsjetio da bi se planom obnove sve zamjenske kuće trebale izgraditi do 2027. „Na početku godine rekao sam da će sve zgrade javne namjene, koje obnavlja Sisačko-moslavačka županija, do kraja godine u najvećem dijelu biti obnovljeni te da ćemo do ljeta završiti sve koji su trenutno u obnovi, a najveći je Opća bolnica u Sisku", rekao je Bačić.

Podsjetio je da bi se prema planu obnove zgrada oštećenih potresom Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sve zamjenske kuće trebale izgraditi do 2027. godine.

Na području petrinjskog potresa u obnovu je dosad uloženo 1,2 milijarde eura, a uz obnovu brojnih objekata javne namjene obnovljeno je 3693 privatnih zgrada i kuća, izgrađeno i useljeno osam višestambenih zgrada sa 128 stambenih jedinica te 129 kuća, istaknuo je.

U tijeku je obnova na 390 lokacija, od čega se 85 odnosi na gradnju zamjenskih obiteljskih kuća, a 240 lokacija na zahtjevnije konstrukcijske obnove.

Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak najavio je da će se u iduće dvije godine na području županije izgraditi ukupno 59 višestambenih zgrada, od kojih je 14 već izgrađeno i useljeno dok je njih 40 u postupku izgradnje, a još pet u postupku nabave.

„Na ovom području otvoren je veliki broj novih radnih mjesta, što je ključ za dugoročni razvoj. Uvjeren sam da će aktivnosti Vlade donijeti novi zamah u razvoju Sisačko-moslavačke županije“, poručio je Bačić.