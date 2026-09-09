Bačić: Sanacija smeća financirat će se iz proračuna i pokušati naplatiti od odgovornih

Ministar graditeljstva Branko Bačić najavio je u srijedu da će sanacija "svojevrsnog ekocida" u Gospiću krenuti vrlo brzo, uz zaštitu područja prije jesenskih kiša te naglasio da će se to financirati iz državnog proračuna, a potom pokušati naplatiti iz sredstava i imovine odgovornih.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine rekao je gostujući u srijedu na Hrvatskom radiju da se trenutačno provode aktivnosti predviđene Zakonom o gospodarenju otpadom i Zakonom o javnoj nabavi i da su u tijeku tri postupka javne nabave.

U ovisnosti o ishodu tih postupaka, kazao je, reagirat ćemo po potrebi, imamo mogućnost ubrzati rokove i suspendirati dio Zakona o javnoj nabavi.

Prvi korak bit će uklanjanje oko 650 tona neopasnog otpada u 300 velikih vreća. Potom treba prekriti područje na kojem su ukopane 34 tisuće tona djelomično opasnog otpada te ukloniti još 4500 tona rasutog otpada, kazao je.

"Vrlo brzo ćemo donijeti odluku kako ćemo s tim otpadom postupati. U svakom slučaju, vrlo brzo će se krenuti s uklanjanjem", poručio je ministar.

Bačić je podsjetio da je na sastanku u srpnju najavljeno predstavljanje cjelovitog plana sanacije do 20. rujna. Plan bi, kaže, trebao sadržavati rokove i metode sanacije, a Bačić ističe da je sam postupak iskopa iznimno zahtjevan.

Područje s otpadom u Gospiću treba prekriti prije velikih kiša, prekrivka će se sukcesivno uklanjati

Kazao je da bi prije velikih jesenskih kiša trebalo prekriti područje na kojem je otpad ukopan kako oborinske vode ne bi širile opasne sastojke. A kada krene iskop, sukcesivno će se uklanjati prekrivka kako bi se otpad mogao izdvojiti i odvesti iz Gospića, pojasnio je.

"Dio opasnog otpada vjerojatno će se izvesti izvan Hrvatske, a preostali dio bit će odvezen na za to predviđena odlagališta", rekao je Bačić.

Bačić je ranije ustvrdio da je sustav u Gospiću zakazao jer je nepropisno odlaganje trajalo pet do šest godina.

"To je svojevrstan ekocid koji mora biti sankcioniran. Na Vladi je da se što prije pokrenu sanacijske aktivnosti, a vrlo brzo krenut će prvi radovi u Gospiću", rekao je, dodajući da to ne ovisi o tome kako će Tabak grupa realizirati ponudu za odvoz i preradu 650 tona neopasnog otpada.

Komentirajući izjavu da će građane sanacija "puno koštati", pojasnio je da nisu u planu novi nameti. "Mi ćemo sredstvima iz državnog proračuna napraviti sanaciju Gospića, a onda, ovisno o završetku postupka, pokušati se namiriti iz sredstava i imovine odgovornih za ovo", rekao je.

Dodao je da se to odnosi i na brojna nelegalna odlagališta diljem Hrvatske. Fond izdvaja velika sredstva za sanaciju odlagališta na državnom zemljištu, uz prometnice i na privatnim parcelama. "Da bismo to napravili, potreban je veliki posao i velika sredstva", rekao je.

Hrvatskoj će trebati energane

Govoreći o širem problemu otpada, Bačić je rekao da je sustavniji pristup počeo 2025. utvrđivanjem nepropisnih odlagališta i izgradnjom pretovarnih stanica. Smatra i da će Hrvatskoj trebati postrojenja za energetsku oporabu otpada.

"Energane, ne bih ih zvao spalionicama, koje bi mogle služiti za proizvodnju toplinske energije i zbrinjavanje opasnog otpada", kazao je, dodajući da je nužno mijenjati i odnos javnosti.

"Nećemo se svi, svakog dana i na svakom mjestu, moći protiviti takvim postrojenjima kakva postoje i u središtima drugih europskih gradova", rekao je.

Na tvrdnju da su 2019. u Hrvatskoj olakšana pravila za uvoz otpada i pitanje hoće li se zabraniti uvoz opasnog otpada i poboljšati njegova sljedivost, Bačić je odgovorio da se zakonodavstvo usklađivalo s pravilima EU-a.

"Za uvoz opasnog otpada obvezna je notifikacija tri dana unaprijed, dok je radi smanjivanja administrativnih barijera ukinuta jedna odredba koja se odnosila na neopasni otpad", pojasnio je.

Svaki transport bilježi se u sustavu EONTO, dostupnom Ministarstvu, DORH-u, DIRH-u, Carini i Fondu. "Uvijek mora postojati mogućnost da se i retroaktivno utvrdi što se uvozi, izvozi, tko je prijevoznik i koja je vrsta otpada uvezena", rekao je Bačić.

Postroženje sankcija za bespravnu gradnju

Komentirajući novog glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića, rekao je da mu je drago što je tu odgovornu i zahtjevnu dužnost preuzeo dosadašnji državni tajnik iz njegova ministarstva i bivši građevinski inspektor.

"Brojne su kritike na postupanje inspekcija u Hrvatskoj, to nije lak posao i ja mu želim svu sreću", rekao je.

Bačić je ranije najavio i "povijesni obračun s građevinskom mafijom". Hrvatska ima oko 55 građevinskih inspektora pa je Ministarstvo dio nadzora "spustilo" na oko 900 komunalnih redara.

"Za to ne trebaju posebna stručna znanja. Komunalni redari trebaju primijetiti da se nešto gradi i utvrditi postoji li za to dozvola", rekao je te dodao da je potom na inspekciji da zaustavi gradnju.

Kazao je i da je prije dva dana potpisao prijedlog izmjena Kaznenog zakona kojima bi se bespravna gradnja dodatno sankcionirala. Prema prijedlogu, nova bespravna gradnja bila bi kazneno djelo kažnjivo s do šest mjeseci zatvora.