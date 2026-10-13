Bačić Tomaševiću: Sada smanjite porez na dohodak i povećajte plaće Zagrepčanima

Ministar graditeljstva Branko Bačić očekuje da će gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, nakon podizanje poreza na nekretenine, taj prihod prelije u smanjenje stope na dohodak koja je na najvišoj stopi kako bi zaposlenicima u Zagrebu rasle plaće.

Nakon što je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u utorak najavio podizanje poreza s pet na osam eura na prazne nekretnine za prazne stanove ili one koji se ne koriste za dugoročni najam, ministar graditeljstva Branko Bačić izjavio je da sada očekuje da smanji porez na dohodak Zagrepčana koji je na maksimalnoj stopi.

„Ta odluka na tragu je našeg Nacionalnog plana stambene politike jer time želimo poslati poruku da prazni stanovi ne zjape prazni nego da se stave na tržište stanovanja, prije svega, u dugoročni najam. Time smo omogućili jedinicama lokalne samouprave, pa i Gradu Zagrebu, da porezne prihode poveća povećanjem stope poreza na nekretnine, a u isto vrijeme prebaci tu presiju s poreza na rad, odnosno, poreza na dohodak na porez na imovinu", rekao je.

Očekuje da će idući potez gradonačelnika Zagreba da, sada kada je uveo maksimalni porez na nekretnine, sredstva koja će tako uprihoditi kompenzira i smanji stopu poreza na dohodak u Gradu Zagrebu koja je najveća u Hrvatskoj. Na taj način bi, kaže, bio na tragu naše stambene politike jer nije dovoljno samo povećati stopu poreza na nekretnine, a da, s druge strane, porezna presija na porez na dohodak bude i dalje na najvišoj mogućoj razini.

„Poručujem Tomaševiću – sada kada ste iskoristili mogućnost povećanja poreza na nekretnine na prazne stanove, za očekivati je da će se smanjiti porez na dohodak i na taj način povećati plaće zaposlenika na području grada Zagreba”, poručio je Bačić.

Dodao je kako Vladinom politikom priuštivog stanovanja – uvođenjem poreza na nekretnine i ograničenjem pristupa kratkoročnom najmu - u Zagrebu broj stanova u dugoročnom najmu u godinu dana porastao za 80 tisuća.