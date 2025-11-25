Obavijesti

NOVI MODEL

Bačić tvrdi: Od kad se provodi stambeno zbrinjavanje, zbrinuto sto tisuća građana

Piše HINA,
Bačić tvrdi: Od kad se provodi stambeno zbrinjavanje, zbrinuto sto tisuća građana
Zagreb: Branko Bačić obratio se medijima nakon sjednice Vlade RH | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić istaknuo je u utorak da je, od kad se provodi stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima, do danas, zbrinuto gotovo sto tisuća ljudi

U vidu najma, a kasnije kroz darovanje ili otkup, zbrinuto ih je 75 tisuća, a 24 tisuće putem darovanja građevinskog materijala, naglašava Bačić u saborskoj raspravi o izmjenama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima kojima se žele revitalizirati slabije razvijena i siromašnija područja države.

Ključna novina je novi model stambenog zbrinjavanja i otkupom, a ne samo najmom, neuseljivog stana u državnom vlasništvu te darovanjem građevnog materijala za popravak stana u zadnjoj etaži ili potkrovlju etažirane obiteljske kuće.

Vladajući hvale sam zakon, ali i druge mjere koje poduzima Bačićevo ministarstvo, dok oproba upozorava na moguće zlouporabe u provedbi zakona, ali i proziva državu da joj nekretnine 'zjape' prazne.

Boris Piližota (SDP) podsjeća da se pravo na državni stan ili dobivanje građevinskog materijala uvjetuje time da korisnik 15 godina ne posjeduje drugu useljivu nekretninu, te upozorava kako praksa pokazuje da se imovina često skriva darovanjem ili suvlasništvom. Hoće li i koje alate Ministarstvo koristiti da provjeri vlasničko stanje korisnika?, pitao je.

Bačić odgovora potvrdno i naglašava da postoji revizija (prava), kontrola putem samog Ministarstva, ali i državnog odvjetništva.

Dalija Orešković (DOSIP) zanima se za stanje državnih nekretnina, traži da se javnosti podastre popis stanova koji „zjape“ prazni, a koje, tvrdi, Državne nekretnine ne održavaju.

Ministar odbacuje njene tvrdnje, te navodi kako u ovom trenutku država ima oko 15 tisuća „lokacija“, od toga osam tisuća stanova i sedam tisuća poslovnih prostora.

Burić (HDZ): Za stan do 50 'kvadrata' mjesečna najamnina 18 eura

HDZ-ovi zastupnici redom hvale zakon, a Majda Burić (HDZ) ističe da omogućava puno veća prava stanovanja na potpomognutim područjima. Tamo je cijena najma 0,36 centi po metru četvornom - za stan od 50 'kvadrata' to je 18 eura mjesečno, izračunala je.

Nikola Mažar (HDZ) naglašava da je riječ o zakonu koji rješava životna pitanja, ističe važnost programa za stambeno zbrinjavanje mladih i za smanjenje energetskog siromaštva.

Novi projekt za mlade, ukupno 473 stambene jedinice, realizacija je već krenula, potpisani su prvi ugovori za 61 jedinicom, ostalo ih je još 18, odgovara Bačić i iznosi pojedinosti energetske obnove zgrada. 

Cijeli projekt obuhvaća 387 zgrada, a mi već smo u obnovi njih 107, diljem Hrvatske, nema ni jedne županije gdje se nije ušlo u obnovu tih zgrada koji predstavljaju energetsko siromaštvo, kazao je.

Josip Dabro (DP) ističe da su velike potrebe za stambenim zbrinjavanjem mladih obitelji, pa pita razmišlja li se o dodatnom financijskom fondu za tu namjenu kako bi se ubrzalo zbrinjavanje.

Njegovog stranačkog kolegu Ivicu Kukavicu zanima ima li dovoljno sredstava da se žrtvama obiteljskog nasilja osigurava privremeni smještaj, te imaju li takve osobe prednost i kod redovnog stambenog zbrinjavanja.

Bačić odgovara potvrdno i tumači da kod utvrđivanja liste prvenstva, koju radi nadležna županija, žrtve obiteljskog nasilja imaju više bodova, a time i prednost u zbrinjavanju.

