Bačić udario po oporbi: 'SDP je junior partner Možemo! Žele blokirati izbor ustavnih sudaca'

Potpredsjednik Vlade i HDZ-a Branko Bačić referirao se u utorak na sjednicu saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav rekavši kako se još jednom pokazalo da je SDP "junior partner" Možemo u toj koaliciji. Bačić je u izjavi za medije, nakon sjednice stranačkog Predsjedništva i Nacionalnog vijeća, rekao da je na sjednici predsjednik saborskog Odbora Ivan Malenica (HDZ) s potpredsjednikom SDP-a Sašom Đujićem dogovorio pregled kandidatura za ustavne suce, odnosno ispunjavaju li uvjete, no sjednica je otišla u drugom smjeru. Odluci koja je trebala biti rutinski dogovor o proceduri predlaganja i utvrđivanju liste kandidata prethodila je kratka, ali žestoka politička rasprava. U Saboru se HDZ-u od strane lijeve oporbe predbacivalo da bespotrebno mjesecima odugovlači odabir kandidata za izbor sudaca Ustavnog suda.

S druge strane kada se nakon objave javnog poziva raspravljalo i htjelo utvrditi ispunjavaju li predloženi kandidati uvjete za suce kandidate Ustavnog suda, lijeva oporba u Saboru odjednom je prestala na taj način komunicirati nazivajući članove vladajuće većine 'drumskim razbojnicima', kao da smo ih zatekli u nekom postupku koji nije bio predviđen, ustvrdio je Bačić.

"Nadam se da lijeva oporba, prije svega SDP i Možemo neće odugovlačiti i blokirati popunu sudaca Ustavnog suda kao što su to radili u prethodnom pozivu, da će konačno shvatiti kako je Ustavni sud prevažna institucija u RH i da se s time nije za igrati. Što se tiče izjave Sandre Benčić očito je nervoza zavladala u redovima Možemo", ocijenio je Bačić. Članica Odbora za Ustav Sandra Benčić (Možemo!) na sjednici Odbora je ranije danas prosvjedovala zbog kratkog roka u kojemu je ta točka dodana na dnevni red, a ubrzo se po portalima pojavila i snimka na kojoj je ona navodno nazvala članove Odbora za Ustav 'stokom'.

Visoko nam je na listi prioriteta odnos prema Hrvatima u BiH

Upitan o Deklaraciji Domovinskog pokreta, Bačić je rekao kako njih u HDZ-u ne treba nitko posebno upućivati u temu položaja hrvatskog naroda u BiH. Naglasio je da su dosta razgovarali na parlamentarnoj većini i da je predsjednik DP-a Ivan Penava naznačio čime su se vodili kada su, bez da su o tome upoznali ostale članove vladajuće koalicije, sastavili Deklaraciju da se hrvatski član predsjedništva BiH bira glasovima hrvatskog naroda.

Jasno smo komunicirali da nijedna vlada za naše sunarodnjake iz BiH nije napravila toliko koliko su zadnje tri vlade Andreja Plenkovića u političkom, gospodarskom, kulturnom i svakom drugom smislu. Nama je visoko na listi prioriteta odnos prema Hrvatima u BiH, istaknuo je Bačić.

Koalicija je stabilna, ustvrdio je Bačić i dodao da s partnerima razgovaraju. Nismo u poziciji da svi o svemu moramo misliti jednako, ali su važni zaključci o tome kakvi će biti dokumenti, zakoni i propisi koje će vladajuća većina usvojiti. Nama je važno da naši sunarodnjaci u BiH budu jednakopravno zastupljeni, konstitutivni, ali da o tome treba raspravljati i dogovarati se s predstavnicima iz BiH.

Drugi je zaključak da su izbori u BiH u listopadu i cilj nam je izbjeći bilo kakve radnje ili izjave koje bi homogenizirale većinski narod u Federaciji BiH da glasaju za svog kandidata, rekao je.

Treće, podsjetio je Bačić, 2018. smo donijeli Deklaraciju o položaju Hrvata u BiH gdje smo rekli da Hrvatima treba omogućiti da budu legitimno zastupljeni u predstavničkim tijelima BiH, čime se utvrđuje njihova legitimnost i jednakopravnost. Dakle, Sabor se o tome već očitovao. Nismo vidjeli sadržaj deklaracije BiH. Nužno se suzdržati aktivnosti koje će otežati položaj budućeg hrvatskog predstavnika, a to mislimo da će biti zastupnica Zastupničkog doma BiH Darijana Filipović.

Zaključili smo i da je potrebno prilikom donošenja tako važnog akta u Hrvatskom saboru, dodatno razgovarati s predstavnicima hrvatskog naroda kako bismo našli najbolje rješenje za očuvanje Hrvata u BiH", rekao je Bačić.

"Neovisno o tome kakav će biti stav Pantovčaka, mi smo komunicirali da Vlada i HDZ čine sve da bi se omogućila jednakopravnost, konstitutivnost i jednakopravna zastupljenost Hrvata u BiH", poručio je Bačić.

Napomenuo je da je danas održan i sastanak sa sindikatima i Udrugom Glas poduzetnika, a bilo je govora o pregovorima o granskim ugovorima i povećanju plaća te da ih je ministar financija Tomislav Ćorić izvijestio o sastanku s Hrvatskom obrtničkom komorom oko najnovijih Vladinih mjera. Raspravljali smo o brojnim temama, o izboru guvernera HNB-a, gdje je Ante Žigman dobio potporu jednoglasnu parlamentarne većine i očekujemo da će biti izglasan sljedeći tjedan u Saboru, rekao je Bačić nakon sastanka najviših stranačkih tijela.