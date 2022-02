O krizi u Vladi nakon uhićenja Darka Horvata raspravljalo se večeras u Otvorenom HTV-a, a HDZ-ov Branko Bačić, koji je već bio ministar graditeljstva, na pitanje hoće li biti ministar rekao je:

- Jednom ministar, uvijek ministar. Prilično sam oprezan kad dajem izjave o svojoj budućnosti. Često puta u politici je - nikad nemoj reći "nikad". Ali obnašam dužnost predsjednika Kluba HDZ-a, mislim da je to iznimno odgovoran posao. Na njoj ću sasvim sigurno i ostati. Predsjednik Vlade je razgovarao danas s nekoliko kandidata. U stranci ima dovoljno dužnosnika koji su se na nacionalnoj i lokalnoj razini etablirali kao iskusni i dobri političari i prilično su dobro upoznati s poslovima koje podrazumijeva znanje ministra graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine - kazao je.

Smatra da se Klub zastupnika HDZ-a ne bi razišao, kada bi ga pozvali u Vladu, kaže da je stabilan, ali jako velik klub.

- Namjeravali smo to pitanje riješiti u petak. Ali je nekoliko razloga dovelo do toga da ćemo to ipak morati prolongirati. Jedan od razloga je i to da je premijer imao specifičnu obiteljsku situaciju i nije se mogao u cjelosti posvetiti tom odabiru. S obzirom na iznimno kompliciranu situaciju u Ukrajini, sutra je izvanredni samit u Bruxellesu, pa premijer tamo mora otići. Pa zbog toga nije moguće ovaj tjedan sve riješiti i da bude glasovano u petak. Na sastanku vladajuće većine premijer je dobio apsolutnu potporu da predloži iz redove članova HDZ-a stručnjaka za tu funkciju - rekao je. Potvrdio je da se razmišljalo i o rekonstrukciji Vlade.

- Druga godina je mandata. To je i vrijeme kada dolazi do svojevrsnih osvježenja u Vladi. Ono što me pitate je druga stvar koja je vezana za pravosudni epilog ministra Horvata. U istragu je uključen i potpredsjednik Vlade, a iz medija čujem da su određeni i izvidi nad ministrom Aladrovićem. Za sada nemam drugih saznanja. Sve čitam iz medija. Zahvaljujući ovakvoj politici Vlade, apsolutno je neovisno pravosuđe. Ruke su glavnoj državnoj odvjetnici, USKOK-u i svim tijelima progona slobodne, kazao je Bačić i dodao da se ne želi utjecati na rad državnog odvjetništva.

- Uhićenje ministra je važan događaj. Dvaput se dogodio u RH. Mi u HDZ-u smo mišljenja da je to trenutak da glavna državna odvjetnica izađe i u okviru istrage, kaže informacije koje može, a ne da se o tome doznaje iz medija - kaže.

Benčić o Čuraju: Stranka vam je u rangu statističke greške

Sandra Benčić kaže da ne vidi stabilnu većinu.

- Prošli tjedan je uhićen ministar. Provode se izvidi nad potpredsjednikom Vlade i još jednim ministrom. To je ono što minimalno znamo. Oni su također trebali biti uhićeni pa je povučena kočnica u zadnji tren - dodaje.



- Mi sasvim ozbiljno razgovaramo o tome da je taj uhićeni ministar, preko odvjetnika aktivirao mandat u Saboru, odmah ga zamrzao. Dobivat će punu plaću šest mjeseci i dok je u istražnom zatvoru. Mi o tome najozbiljnije razgovoramo 2022. godine. Jel razumijete koliko smo krivo otišli da uopće o tome razgovaramo, kao o ozbiljnoj opciji. Stabilna vlada? Vlada u kojoj premijer kao zamjenu za uhićenog ministra bira gospodina Čuraja, iz stranke koalicijskog partnera koja ima ispod 1% potpore birača u Hrvatskoj, zapravo je statistička greška. Nemojte se ljutiti, ali stranka vam je u okviru statističke greške. Njega bira za budućeg ministra. Onda mu druga statistička greška, gospodin Čačić, kaže da to ne može. Treća statistička greška, gospodin Hrebak, kaže da isto ne može. Onda se premijer nađe u pozicijji da s povećalom treba tražiti ministra u HDZ-u, gdje malo bolje razumiju odnose moći unutar HDZ-a i situaciju s obnovom, pa se nitko ne želi gurati, kazala je među ostalim i dodala da će budući ministar biti kriv ako obnova ne uspije. "Neće uspjeti jer je premijer odlučio da mu to nije politički prioritet", kazala je.

Bačić joj je odgovorio kako će Horvat biti odgovaran onoga trenutka kada to sud utvrdi, a ne kada to kaže ona.

Benčić kaže i da je problematično što Horvat prima punu plaću u istražnom zatvoru, a Bačić dodaje da je to po zakonu.

Glasovac: Cijela Vlada je najslabija karika

Stjepan Čuraj objašnjavao je poziv za mjesto novoga ministra.



- Uslijedio je poziv meni, a ja kao predsjednik stranke nisam ni mogao to odbiti, ali pod određenim uvjetima. Znam što to znači. Mislim da je ovdje veći strah da se moglo nešto napraviti puno bolje, i za građane, nego da se ne bi. Taj rezultat koji bi se napravio, možda ne bi nekome odgovarao, s obzirom da vodim stranku koju vodim i koju predstavljam - dodao je.



Sabina Glasovac smatra da je "cijela Vlada najslabija karika".



- Razumijete li da u ovoj situaciji pričamo hoće li ministar biti Čuraj ili netko drugi. Naša svakodnevica je činjenica da se i dalje suočavamo s COVID krizom, da imamo problem s obnovom koja još nije krenula, da je nepodnošljiv inflatorni udar na građane, a bit će još i gori kad vidimo da se ozbiljno sprema rat koji će itekako utjecati i na cijene u Hrvatskoj, kazala je.