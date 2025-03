Bačić: Vlada sutra donosi osmi paket pomoći, kao i Nacionalni plan stambene politike

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić najavio je u utorak, nakon sastanka parlamentarne većine, da će Vlada na sutrašnjoj sjednici donijeti i osmi paket mjera pomoći kućanstvima i poduzetnicima te, između ostalog, usvojiti i Nacionalni plan stambene politike.

"Središnje točke današnjeg sastanka bile su definirani paket mjera pomoći našim sugrađanima i poduzetnicima, Nacionalni plan stambene politike, kao i izmjene Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji", kazao je Bačić govoreći o točkama koje će se srijedu naći na sjednici Vlade.

Naglasio je tri bitne izmjene Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji, čije donošenje u Saboru traži po hitnom postupku - povećanje vrijednosti etalonske cijene građenja, povrat poreza na promet nekretnina mlađima od 45 godina na prvu nekretninu za stanovanje te program priuštivog stanovanja kojima će se omogućiti stanovanje u stanovima u vlasništvu RH.

Istaknuo je i donošenje Pravilnika o kućnom redu, koji je u javnom savjetovanju i koji se vezuje uz Zakon o upravljanju i održavanju zgrada. "Pravilnik je usuglašen s predstavnicima upravitelja višestambenih zgrada u Hrvatskoj i predstavnicima suvlasnika u tim istim zgradama. Našli smo mjeru kako općim aktom propisati poštivanje kućnog reda u zgradama", rekao je.

Bačić uzvratio Čačiću: Svoditi obnovu na 38 kuća je neprihvatljivo i neprimjereno

S koalicijskim partnerima razgovaralo se i o obnovi, dodao je Bačić, a odgovorio je i na kritike donedavnog partnera u Vladi, predsjednika Hrvatske narodne stranke - Reformisti Radimira Čačića, koji je kazao da je u Zagrebu od potresa u pet godina "obnovljeno 38 obiteljskih kućica, sedam godišnje, što svaki obrtnik može napraviti".

"To što je to komentirao u predizbornoj kampanji gradonačelnik Tomislav Tomašević me ne čudi, ali me čudi od jednog koji je bio ministar graditeljstva i obnove. Obnova na području Zagreba podrazumijeva 3 900 lokacija s 36.000 stambenih jedinica u trošku od dvije milijarde eura, i to svoditi na 38 obiteljskih kuća je neprimjereno i neprihvatljivo", poručio je.

Bačić je istaknuo i da ih je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman upoznao s odlukom predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića o opozivu njihove veleposlanice Jelene Milić iz Hrvatske.

"Koliko se da iščitati, mislim da je to odgovor Republike Srbije na postupanje njihove veleposlanice ovdje u Hrvatskoj. U sam kontekst nismo ulazili pa ne bih dalje komentirao tu odluku predsjednika Republike Srbije", izjavio je.

Govoreći o podatku o ulaganjima SDP-ovaca u državne obveznice i trezorske zapise, Bačiću je drago da su "i dužnosnici SDP-a u takvim mjerama Vlade prepoznali dobar način za oplemenjivanje svoje štednje."

Na pitanje novinara o građevinskoj i turističkoj inspekciji HDZ-ovom novom direktoru Uprave Hrvatskih šuma Ivici Budimiru zbog vile za odmor kod Omiša, ministar je odgovorio da je postupak utvrđivanja okolnosti izgradnje navedene zgrade u tijeku. "Znači, nije donesena odluka o statusu same zgrade niti daljnjem postupanju građevinske inspekcije", dodao je.