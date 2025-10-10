Bačić: Vlada u 2025. daje 135 milijuna eura za projekte Hrvata u Bosni i Hercegovini...

Obavijesti

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić izjavio je da će Hrvatska u 2025. izdvojiti 135 milijuna eura za razne projekte Hrvata u Bosni i Hercegovini, ocijenivši da time najbolje pokazuje odnos prema sunarodnjacima i toj susjednoj zemlji.

"Čini mi se i mogu reći da je to najbolji pokazatelj koliko nam je stalo da vi ovdje i u Odžaku i u Posavskoj županiji, ali i diljem Bosne i Hercegovine, diljem Federacije, realizirate projekte koji su od iznimnog značaja za život vas ovdje na ovom prostoru", rekao je Bačić u Odžaku.

On je u toj općini Bosanske Posavine zajedno s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem položio temeljni kamen za izgradnju Sportske dvorane tamošnje osnovne škole, a u Orašju potpisao ugovore za 224 projekta vrijedna 4,2 milijuna eura namijenjena poticanju povratka Hrvata i stvaranja održivih uvjeta života u Bosni i Hercegovini.

Hrvatska najviše novca iz proračuna izdvaja za mirovine ratnih stradalnika i umirovljenika, za Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar i Sveučilište u Mostaru.

"Kroz 2025. godinu različitim projektima koji se financiraju iz državnog proračuna ćemo uložiti na ovaj prostore ukupno 135 milijuna eura s različitih pozicija državnog proračuna", istaknuo je Bačić.

Dodao je kako je integracija Bosne i Hercegovine u Europsku uniju jedan od temeljnih vanjskopolitičkih prioriteta Hrvatske.

Čelnik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović zahvalio se hrvatskoj vladi na višegodišnjoj snažnoj potpori.

"Ja sam uvjeren da ostavlja trag ne samo kroz ovih 135 milijuna eura ove godine, nego u tom jednom odrazu zajedništva kojeg zajednički gradimo Bosnu i Hercegovinu, mir i stabilnost", istaknuo je Čović.

