Obavijesti

News

Komentari 6
PIŠE: IVAN PANDŽIĆ PLUS+

Bačićeva pravila mogu završiti pozitivno, ali u i pogodovanju

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 1 min
Bačićeva pravila mogu završiti pozitivno, ali u i pogodovanju
Zagreb: Branko Bačić dao je izjavu nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Zato ostaje ključno pitanje: Tko ima dovoljno povjerenja u državu i vjeruje kako će to doista biti osigurano?

Ministar Branko Bačić predložio je dva zakona koji naglavce okreću dosadašnja pravila o gradnji i prostornom planiranju, no ta je tema prošla prilično nezapaženo jer se radi o složenoj tematici. Složenoj, ali takvoj koja se tiče svakog građanina, jer upravo ona određuje kako će u budućnosti izgledati mjesta u kojima živimo. Zakoni donose niz pozitivnih noviteta što se tiče digitalizacije i ubrzavanja izdavanja građevinskih dozvola, ali sadrže i odredbe koje će zasigurno izazvati polemike. Jedni će ih gledati crno, drugi bijelo, ali činjenica je da Vlada od njih ne odustaje. Danas donosimoplastičan primjer. Investitori Petar Pripuz i Anto Nobilo moći će graditi mimo volje gradonačelnika Tomislava Tomaševića i postojećih pravila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Evo kako su uređeni grobovi poznatih: Tuđman, Bandić, Ena Begović, Aki...
SVI SVETI

FOTO Evo kako su uređeni grobovi poznatih: Tuđman, Bandić, Ena Begović, Aki...

Ovo su posljednja počivališta nekih od najpoznatijih Hrvata, od prvog predsjednika do umjetnika, sportaša...
Ivana Kekin: 'Jandroković je u Saboru dopustio prvo ustaški pozdrav pa ovaj skup. Zašto?'
VELIKI INTERVJU

Ivana Kekin: 'Jandroković je u Saboru dopustio prvo ustaški pozdrav pa ovaj skup. Zašto?'

NOVI EXPRESS U Saboru dopustiti reviziju najstrašnijih zločina novije ljudske povijesti je nedopustivo. Ne znam u kojoj pristojnoj državi bi takvo što bilo dopušteno, rekla je Ivana Kekin (Možemo!)
Cvjećarica iz Velike Gorice velikog srca: 'Svi koji niste u mogućnosti, uzmite cvijeće'
PREDIVNA GESTA

Cvjećarica iz Velike Gorice velikog srca: 'Svi koji niste u mogućnosti, uzmite cvijeće'

Hvala svima na povjerenju i na godinama vjernosti, u znak zahvalnosti, i ove godine možete naći besplatne aranžmane svi koji niste u mogućnosti kupiti ili niste stigli kupiti svoj aranžman - napisala je u svojoj objavi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025