Bacila bebu u kontejner: Majka (39) će se braniti sa slobode

Žena iz Sarajeva koja je u novogodišnjoj noći ostavila novorođenče u kontejneru, nakon što je u četvrtak uhićena, danas je puštena na slobodu. Ovu informaciju je za Avaz.ba potvrdila Azra Bavčić, portparol Tužilaštva KS.

Kako je kazala, 39-godišnja Dž. B. je puštena da se brani sa slobode.

- Prema odluci postupajućeg tužioca, kazneno djelo je prekvalificirano u kazneno djelo pokušaj čedomorstva, a osumnjičena je puštena da se brani sa slobode, budući da nije bilo zakonske osnove za predlaganjem pritvora - potvrdila je Bavčić.

'Mrvica nije plakala...'

Za Dnevni avaz dva su policajca ispričala kako su 31. prosinca 2017. oko 17.20 sati primili dojavu građanina koji je kazao kako iz kontejnera čuje neobične zvukove. Bili su tada u ophodnji na području stadiona "Asim Ferhatović Hase".

- Po dolasku u Ulicu Koševo u kontejneru kod kućnog broja 38 zatekli smo malu bebu umotanu u ručnik - otpočeo je jedan od policajaca.

Trenutak kada je maleno lice izvirilo iz najlonske kese, kako je kazao Adnan Turčalo, zauvijek će mu ostati urezan u sjećanje, kao i bebin nevini pogled koji ga je obasjao kada ju je promrzlu izvadio iz kontejnera.

- Zaprimili smo dojavu da iz kontejnera u ulici Koševo dopiru čudni zvukovi. Jedan gospodin tu je naišao i prepao se. Za 40 sekundi našli smo se na licu mjesta. Prošli smo kroz sva moguća crvena svjetla na semaforima. Sreća da smo živi ostali koliko sam brzo vozio. Kolega Midhat i ja izvadili smo baterije i nagnuli se preko kontejnera. Smeće kao smeće. Pogledamo bolje, kad tamo beba! Živa beba, čista, lijepo obučena. Hrabra mrvica nije plakala, a bačena je u kontejner! Nisam mogao vjerovati šta vidim svojim očima. Ne sjećam se više ni šta sam pomislio tada. Samo sam je čvrsto zgrabio da je izvučem iz smetlarnika - ispričao je Turčalo.

Njegov kolega Midhat Hodžić žurio je ući u toplo vozilo da ugrije promrzlu bebu. Uplakana djevojčica na glavi je imala tek kapicu.

- Upaljeno grijanje u autu. Držim je na krilu. Ne plače, ne guče, ništa. Obgrlio sam je rukama, a onda sam uzeo dekicu i umotao je da je još više zagrijem. Hitnu smo pozvali, koja je odmah bebu prebacila na Pedijatriju. Kolega Turčalo krenuo je s njima, a ja sam ostao na uviđaju s ostalima - ispričao je policajac Midhat Hodžić.

Djevojčica je stara dva do pet dana

Novorođenče je odmah prebačeno do Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu gdje su liječnici utvrdili da je staro dva do najviše pet dana.

- Bila je tako lijepo obučena. Ali, i dalje nije plakala. Međutim, kada ju je doktorica skinula i okupala, tada je grčevito zaplakala. Mislim da je teška nešto više od tri kilograma. Osjetio sam takvo olakšanje. Nikad nisam doživio nešto ni slično ovome. Tko bi rekao da će mi se 2017. završiti ovako, da živu bebu nađem u kontejneru. Što bi rekao naš narod, njena nafaka... Pronalazak curice obilježio mi je prošlu godinu. Posjetit ćemo je 31. prosinca 2017., u novogodišnjoj noći, kada smo je i pronašli. Slavit ćemo taj dan zbog nje. Jedva čekamo da je vidimo kada bude napunila godinu - završava svoju priču Turčalo.

'Majka mi je priznala da je bacila bebu'

Patronažna sestra otkrila je policiji identitet majke (39) koja je bacila tek rođenu bebu.

Obilazeći roditelje na svom području, patronažna sestra se uputila na adresu gdje živi 39-godišnjakinja, javlja Avaz. Kada je došla pred kuću, sjetila se da je tamo bila već dva puta u obilasku.

- Pozvonila sam, a onda se na vratima pojavio sin te žene, s kojim sam se kratko našalila. Pitala sam ga: "Ima li ovdje kakvih beba", a on me iznenađeno gledao. Ubrzo je na vrata došla i majka rodilje. Kratko smo se pozdravile, a ona me blijedo gledala i upitala: "Sestro, jeste li čuli što nas je zadesilo?". Rekla sam: "Ne znam". Bila sam u šoku i pomislila da je beba možda umrla. Ona je rekla: "Nije, već onaj slučaj od sinoć..." Kada sam to čula, isto kao da mi je netko šamar opalio - izjavila je patronažna sestra za Avaz.

Sestra je ušla u kuću i zahtijevala da vidi rodilju.

- Bila je na katu s dvoje djece. Zamolila sam ju da djeca izađu, da ne slušaju razgovor. Pitala sam ju: "Dušo, što je bilo?", a ona mi je sve u detalje ispričala. Rekla je da je bacila bebu u kontejner. Bila sam šokirala i rekla da to moram prijaviti svojim nadređenima i policiji - rekla je.